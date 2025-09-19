Un custodio de Cristina Kirchner se tiroteó con dos motochorros
El hecho ocurrió en la autopista Camino del Buen Ayre cuando intentaron robarle la moto. Los delincuentes lograron escapar.
Un custodio de Cristina Kirchner se enfrentó en un tiroteo contra dos motochorros que intentaron robarle su moto en la autopista Camino del Buen Ayre, a la altura de José León Suárez, partido de General San Martín. Tras el enfrentamiento, al menos uno de los ladrones recibió un disparo, pero logró escapar junto a su cómplice.
El hecho de inseguridad ocurrió el jueves por la noche las 21:40 cuando el sargento, perteneciente al Centro Estratégico de Control Operacional y Custodia de Exmandatarios, circulaba circulaba de civil en su moto Honda CG 150 blanca rumbo a su casa cuando y fue interceptado por dos motochorros en plena autopista.
Tras cruzarle el rodado, uno de los delincuentes lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a bajarse de la moto para robársela.
El sargento hizo caso a las órdenes de los delincuentes, se bajó y retrocedió unos metros. Fue entonces cuando extrajo su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder 9x19 mm.,y dio el “alto policía”. Según relató, tras escuchar un primer disparo, respondió al ataque con ocho tiros contra los motochorros.
En medio del tiroteo, los delincuentes huyeron a pie en dirección al Puente Andrade, dejando en el lugar la moto en la que se desplazaban.
Las manchas de sangre encontradas en la escena del tiroteo indicarían que al menos uno de los asaltantes resultó herido.
Pese a versiones que indicaban que el delincuente había sido trasladado al Hospital Bocalandro, en Loma Hermosa, y que había fallecido mientras lo operaban, fuentes policiales indicaron luego a Infobae que no se confirmó el deceso ni se registró el ingreso de personas con heridas de arma de fuego en hospitales de la zona.
La causa fue caratulada como “tentativa de robo, abuso de arma de fuego y lesiones” y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial de San Martín, desde donde dispusieron la toma de declaración al sargento, así como también la realización de pericias al arma reglamentada usada en el tiroteo.
