Un custodio de Cristina Kirchner se tiroteó con dos motochorros

Las manchas de sangre encontradas en la escena del tiroteo indicarían que al menos uno de los asaltantes resultó herido.

Pese a versiones que indicaban que el delincuente había sido trasladado al Hospital Bocalandro, en Loma Hermosa, y que había fallecido mientras lo operaban, fuentes policiales indicaron luego a Infobae que no se confirmó el deceso ni se registró el ingreso de personas con heridas de arma de fuego en hospitales de la zona.

La causa fue caratulada como “tentativa de robo, abuso de arma de fuego y lesiones” y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 6 del Departamento Judicial de San Martín, desde donde dispusieron la toma de declaración al sargento, así como también la realización de pericias al arma reglamentada usada en el tiroteo.