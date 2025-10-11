Fotos y videos: así es el regreso de los palestinos a Gaza tras el cese al fuego

Tras el cese del fuego, entra la ayuda humanitaria a Gaza

Según reportó EFE, la noche de este sábado (horario local) fue la primera "tranquila" en la Franja, tras meses de incesantes ataques.

"Anoche fue una noche tranquila, la primera noche sin bombardeos desde el comienzo de la guerra a excepción de los días de calma de noviembre de 2023 y enero de 2025", dijo Mohammad, un médico gazatí.

Los ciudadanos que emprendieron su retorno están volviendo desde sus refugios en el sur a la ciudad de Gaza, donde solo quedaron alrededor de 250.000 gazatíes de los más de un millón que vivían allí.

Ahora, las tropas israelíes están detrás de la "línea amarilla" del repliegue, a la par de un control de la mitad del territorio del enclave para que las milicias palestinas reúnan a los rehenes cautivos y los liberen en los próximos dos días.