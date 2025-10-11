Fotos y videos: así es el regreso de los palestinos a Gaza tras el cese al fuego
Las familias llegan por diversos medios al norte de la ciudad. La primera noche tras el acuerdo no tuvo bombardeos.
La autoridad interna dirigida por Hamas anunció este viernes que sus fuerzas de seguridad comenzarán a desplegarse en áreas de la Franja de Gaza de las cuales se retira el Ejército israelí después de que entre en vigor del acuerdo de alto al fuego.
El acuerdo de cesar al fuego entró en vigor en Gaza, según informó este viernes el Ejército de Israel, de acuerdo con los informes de la agencia de noticias Xinhua.
Mediante un comunicado de prensa, la autoridad declaró que el despliegue tiene como objetivo restaurar el orden público y gestionar el caos dejado por dos años de guerra, que produjo cuantiosas víctimas y una destrucción generalizada por toda la Franja de Gaza.
En dirección al norte, las familias regresan a pie, coche o en carro mientras las tropas israelíes se retiraron como parte de la primera fase del acuerdo de esta semana con mediación de EEUU. A la par, rige desde este viernes un período de 72 horas para Hamás libere a sus rehenes.
Tras el cese del fuego, entra la ayuda humanitaria a Gaza
Según reportó EFE, la noche de este sábado (horario local) fue la primera "tranquila" en la Franja, tras meses de incesantes ataques.
"Anoche fue una noche tranquila, la primera noche sin bombardeos desde el comienzo de la guerra a excepción de los días de calma de noviembre de 2023 y enero de 2025", dijo Mohammad, un médico gazatí.
Los ciudadanos que emprendieron su retorno están volviendo desde sus refugios en el sur a la ciudad de Gaza, donde solo quedaron alrededor de 250.000 gazatíes de los más de un millón que vivían allí.
Ahora, las tropas israelíes están detrás de la "línea amarilla" del repliegue, a la par de un control de la mitad del territorio del enclave para que las milicias palestinas reúnan a los rehenes cautivos y los liberen en los próximos dos días.
