Greta Thunberg denunció maltratos en la custodia israelí tras la detención en Gaza

La detención de Thunberg ocurrió en el marco de la operación contra la Flotilla Global Sumud (GSF), una coalición de más de 40 embarcaciones que buscaba romper el bloqueo naval israelí de Gaza con ayuda humanitaria a bordo. Al momento del abordaje, se estima que fueron detenidos unos 437 activistas, entre ellos parlamentarios, abogados y representantes de distintos países. Los detenidos fueron trasladados a prisiones israelíes, como Ketziot, una instalación de alta seguridad en el desierto del Néguev usada principalmente para reclusos palestinos.