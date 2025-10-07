Las condiciones de Hamas para la paz: alto al fuego permanente y la salida del ejército israelí de Gaza

"Queremos garantías de los países que auspician las conversaciones y de Trump de que la guerra se detenga y nunca se retome", insistió Al Haya.

Las condiciones de Hamas para firmar el acuerdo de paz con Israel

En este contexto, la delegación de Hamas en las negociaciones sostuvo que solo habrá un acuerdo si se establece un cese al fuego permanente y se produce la retirada completa del ejército israelí del territorio palestino. La posición del grupo islámico fue difundida en sus canales oficiales, coincidiendo con el segundo aniversario de los ataques contra Israel que dejaron 1.200 víctimas y más de 240 secuestrados.

Asimismo solicitaron: entrada sin restricciones de ayuda humanitaria; regreso de los desplazados a sus zonas de residencia; inicio inmediato de un proceso integral de reconstrucción, supervisado por un organismo nacional palestino de tecnócratas; y un acuerdo justo de intercambio de prisioneros.

hambre en gaza

Acuerdo de paz entre Israel y Hamas: el plan de Estados Unidos

Las negociaciones, iniciadas el lunes en Egipto, buscan discutir los términos de un plan de 20 puntos propuesto por Donald Trump para poner fin al conflicto. Entre los representantes estadounidenses participan el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente.

Según el plan de Trump, la primera fase establece la liberación por Hamás de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, a cambio de la excarcelación de cientos de palestinos. La propuesta contempla también: el fin inmediato de la guerra; la formación de un gobierno de transición; la desmilitarización de la Franja de Gaza; y la posibilidad de negociar un Estado palestino en el futuro, opción que Israel descarta actualmente.

Trump junto a Netanyahu