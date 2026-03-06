Habilitan los primeros dos vuelos para repatriar argentinos desde Dubái: cuándo llegan al país

Los canales de comunicación que ofrece Cancillería

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que su objetivo es asegurar que los argentinos que se encuentran en tránsito (procedentes principalmente de Israel y Qatar) permanezcan en centros urbanos con infraestructura de servicios mientras se normaliza la frecuencia de los vuelos comerciales.

También precisó que “además de los canales de contacto de cada Embajada argentina, se encuentra operativo un centro de atención telefónica que funciona las 24 horas al día para recibir consultas y brindar asistencia a ciudadanos argentinos y sus familias”.

Esos canales de atención son:

Mensajes de WhatsApp: +54-9-11-4404-2682

Desde el exterior: +54-11-4819-7924

Desde la Argentina: 0800-222-6622

Correo electrónico: [email protected]