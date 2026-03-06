Israel difundió un video con la presunta destrucción del búnker del ayatolá Alí Jamenei en Irán
El ataque desmanteló la principal infraestructura subterránea utilizada por el liderazgo iraní para coordinar acciones militares en caso de crisis.
El ejército israelí anunció que golpeó este viernes el centro de Teherán con bombardeos que contaron con la participación de unos 50 aviones de combate; el objetivo fue el búnker que era utilizado por el guía supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, quien murió el 28 de febrero en el primer día de la ofensiva israelí-estadounidense en Irán.
El ataque involucró aproximadamente 50 aviones de combate de la Fuerza Aérea que, con información suministrada por la Dirección de Inteligencia Militar y la Dirección Antiterrorista, lanzaron cerca de 100 bombas sobre el búnker subterráneo que servía como principal refugio de emergencia para la conducción de guerra por parte del líder supremo iraní.
La infraestructura destruida estaba construida debajo del denominado complejo de liderazgo en Teherán y abarcaba varias calles con numerosos accesos y salas para reuniones de los más altos miembros del régimen iraní. El búnker, descrito por las autoridades militares como un “activo de emergencia seguro”, había sido concebido para que el líder pudiera coordinar las operaciones en caso de conflicto. La unidad 8200 de Inteligencia Militar, centrada en inteligencia de señales, y la unidad 9900, especializada en inteligencia visual, realizaron un mapeo del sitio durante años, lo que permitió ejecutar un ataque de alta precisión y con un profundo conocimiento de la disposición interna del blanco.
El jueves, el jefe de estado mayor del ejército israelí, el teniente-general Eyal Zamir, declaró que en ese bombardeo, en “40 segundos, unos 40 altos responsables del régimen de terror iraní fueron eliminados”, incluido el ayatollah.
A pesar de la muerte de Khamenei, el complejo continuó siendo utilizado como centro de operaciones por dirigentes del régimen iraní en los días siguientes. Según la versión proporcionada por las IDF, el sitio permaneció activo hasta el ataque de esta mañana.
La ofensiva israelí sobre instalaciones clave del régimen se ha intensificado durante la confrontación. Además del ataque al búnker y la eliminación de Khamenei, la IDF atacó otros edificios dentro del complejo, incluyendo la oficina presidencial de Irán y la sede del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, según detalló la institución militar.
Estos ataques reiterados sobre el complejo de liderazgo marcan una escalada en la postura táctica de las fuerzas israelíes, que han priorizado golpes quirúrgicos orientados a desmantelar la capacidad de dirección estratégica del régimen iraní en Teherán.
