Israel difundió un video con la presunta destrucción del búnker del ayatolá Alí Jamenei en Irán

A pesar de la muerte de Khamenei, el complejo continuó siendo utilizado como centro de operaciones por dirigentes del régimen iraní en los días siguientes. Según la versión proporcionada por las IDF, el sitio permaneció activo hasta el ataque de esta mañana.

La ofensiva israelí sobre instalaciones clave del régimen se ha intensificado durante la confrontación. Además del ataque al búnker y la eliminación de Khamenei, la IDF atacó otros edificios dentro del complejo, incluyendo la oficina presidencial de Irán y la sede del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, según detalló la institución militar.

Estos ataques reiterados sobre el complejo de liderazgo marcan una escalada en la postura táctica de las fuerzas israelíes, que han priorizado golpes quirúrgicos orientados a desmantelar la capacidad de dirección estratégica del régimen iraní en Teherán.