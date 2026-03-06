El líder de los hutíes en Yemen reafirmó su apoyo a Irán y crece la tensión

Abdul Malik al-Houthi agregó que considera el actual conflicto como una confrontación que involucra a todo el mundo musulmán. “Consideramos esta campaña como una campaña de toda la nación”, sostuvo.

Arabia Saudita promete "represalias" si los hutíes de Yemen se unen a Irán

Arabia Saudita advirtió esta semana que intervendrá directamente contra Irán si vuelven a atacar sus refinerías u objetivos estratégicos.

A esto se le suma que, en medio de las declaraciones de Abdul Malik al-Houthi, un funcionario de la familia real de Arabia Saudi anunció que debieron reforzar la seguridad en torno al rey Salman y al príncipe heredero Mohammed bin Salman luego de funcionarios de inteligencia árabes advirtieran que los hutíes estarían planeando atacar objetivos saudíes clave con misiles y drones.

Por el momento, Arabia Saudita prefiere mantenerse al margen del conflicto, aunque sin bajar la guardia: “En este momento, estamos permitiendo que Estados Unidos e Israel concluyan sus pasos en Irán”, indicó el funcionario el miércoles, según publicó The Times of Israel.