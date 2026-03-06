El líder de los hutíes en Yemen reafirmó su apoyo a Irán y crece la tensión
Abdul Malik al-Houthi advirtió que “tomarán acciones militares cuando sea necesario” y acusó a Estados Unidos e Israel de querer dominar la región.
El líder del movimiento hutí de Yemen reafirmó su apoyo a Irán en medio de la guerra regional que estalló tras el asesinato de Alí Jamenei. Advirtió, además, que su grupo está listo para “cualquier escalada” y “tomarán acciones militares cuando sea necesario”.
“Reafirmamos nuestra posición junto a Irán y junto al pueblo iraní”, anunció Abdul Malik al-Houthi en los últimos días y advritió: “En cuanto a la escalada y la acción militares, nuestros dedos están en el gatillo, listos para responder en cualquier momento si la situación lo requiere”.
Para el líder del movimiento hutí en Yemen, “Irán está cumpliendo con su sagrado deber de combatiente en legítima defensa” y calificó la guerra contra sus aliados como una “agresión injusta, brutal y criminal”.
Las declaraciones Abdul Malik al-Houthi en apoyo a Irán fueron concretas incluso desde los días previos los ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos que terminaron con la vida del exlíder Alí Jamenei.
Para los hutíes en Yemen, “Estados Unidos e Israel se concentran en eliminar a Irán porque lo consideran uno de los principales obstáculos para dominar la región”.
Abdul Malik al-Houthi agregó que considera el actual conflicto como una confrontación que involucra a todo el mundo musulmán. “Consideramos esta campaña como una campaña de toda la nación”, sostuvo.
Arabia Saudita promete "represalias" si los hutíes de Yemen se unen a Irán
Arabia Saudita advirtió esta semana que intervendrá directamente contra Irán si vuelven a atacar sus refinerías u objetivos estratégicos.
A esto se le suma que, en medio de las declaraciones de Abdul Malik al-Houthi, un funcionario de la familia real de Arabia Saudi anunció que debieron reforzar la seguridad en torno al rey Salman y al príncipe heredero Mohammed bin Salman luego de funcionarios de inteligencia árabes advirtieran que los hutíes estarían planeando atacar objetivos saudíes clave con misiles y drones.
Por el momento, Arabia Saudita prefiere mantenerse al margen del conflicto, aunque sin bajar la guardia: “En este momento, estamos permitiendo que Estados Unidos e Israel concluyan sus pasos en Irán”, indicó el funcionario el miércoles, según publicó The Times of Israel.
