Pavor en las redes por la predicción cumplida de Baba Vanga sobre la guerra en Medio Oriente

El principal motor de este renovado interés radica en la situación internacional, donde las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán escalaron hasta un punto crítico este marzo, lo que muchos usuarios en redes asocian directamente con la predicción de Vanga sobre el inicio de la Tercera Guerra Mundial. La vidente habría advertido sobre un gran conflicto bélico que comenzaría en el Este y escalaría a nivel global, una narrativa que parece encajar con los recientes reportes de ataques conjuntos de Washington y Tel Aviv contra Teherán. La respuesta iraní, que incluyó ofensivas dirigidas a infraestructuras estratégicas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita y Catar, sirvió de combustible para quienes interpretan los versos de la mística como una hoja de ruta del presente.