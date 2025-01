Habló el padre de dos argentinos secuestrados por Hamas: "Voy a creer cuando..."

El acuerdo incluye la liberación gradual de decenas de rehenes en manos del grupo palestino, así como la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos retenidos en Israel. El operativo se iniciaría este mismo domingo 19 de enero con la liberación de 33 de los 98 retenidos por Hamas.

El nombre de Iair Horn, de 45 años, aparecen en la lista que difundieron este viernes los medios israelíes. No así el de su hermano, Eitan. Ambos fueron capturados en el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel, y su secuestro generó una importante repercusión en Argentina.

Iair y Eitan Horn rehenes de hamas Eitan e Iair Horn

Sin embargo, su padre desconfía de la lista: “A mí nadie me informó nada. Si la lista existe o no, y si alguno de mis hijos está en ella, formalmente no tenemos ningún tipo de información, salvo que hay negociaciones”, aseguró Itzik Horn en una entrevista concedida al medio Fuente Latina.

“Es la misma lista que tenía que haberse aprobado en mayo por Israel y no se aprobó”, lanzó y apuntó: “Voy a creer cuando los vea subirse al jeep blanco de la Cruz Roja. Ahí voy a estar seguro si los chicos están de vuelta. Hasta entonces, no creo absolutamente en nada”.

Itzik Horn

Además de Iair y Eitan Horn, siguen secuestrados Shiri Silberman junto a sus dos hijos, Kfir y Ariel. También están los nombres de Lior Rudaeff y los hermanos David y Ariel Cunio.

argentinos secuestrados hamas

David, de 33 años, fue secuestrado junto a sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de 3 años, y su esposa y madre de las pequeñas, Sharon Aloni Cunio. Las tres fueron liberadas a fines de noviembre en el primer intercambio de rehenes por presos palestinos. Ariel, de 26 años, fue secuestrado junto a su novia Arbel Yehud, de 28

Horn basó su desconfianza en la cantidad de veces que se habló de liberaciones de rehenes que nunca llegaron a concretarse: “Hace 468 días que estamos en una montaña rusa. No es la primera vez que está a punto de concretarse algo y, al final, se cae. A pesar de las confirmaciones, siempre hay problemas hasta el último momento”.

Para Itzik, lo que hizo que se llegara a un acuerdo “fue la presión ejercida por el gobierno (de Estados Unidos) y lo que dijo el propio Trump, que va a caer ‘un infierno sobre Gaza’ si no se liberan a los rehenes. ¿Qué otra cosa puede pasar en Gaza? Casi medio Gaza no existe".

Itzik Horn se mostró crítico con la gestión de Benjamin Netanyah en Israel y sobre sus funcionarios: “Hay ministros que se han jactado de torpedear el acuerdo. Es muy fácil oponerse cuando te sentás a tu mesa a la noche con tus hijos, y les podés dar un beso cuando se van a dormir. Si te oponés por cuestiones de principios, propongo intercambiar a sus hijos por los míos, y ahí quiere verlos a ver cómo levantan la mano y se oponen”.

Y lanzó: “Dios no lo permita, pero si esta negociación se cae y le pasa lo peor a uno de mis hijos o a cualquiera de los rehenes, voy a demandarlos".

secuestrados hamas