Hallaron en los glaciares de la Patagonia chilena un insecto que podría ser una nueva especie
Fue hallado a unos 780 metros de altitud, en los remanentes de un glaciar. Se esconden cuando reciben luz, por lo que "parecen ser nocturnos".
Una nueva especie de insecto plecóptero fue descubierta en los bordes de un pequeño glaciar en el extremo sur de la Patagonia chilena y se podría convertir en una "centinela" del deshielo provocado por el cambio climático, según dijo el equipo científico que lideró la investigación.
El nuevo ejemplar, cuyo descubrimiento fue publicado en la revista Ecology, fue hallado a unos 780 metros de altitud, en los remanentes de un glaciar en isla Navarino, ubicada a casi 2.500 al sur de la capital chilena.
El trabajo, titulado Rapid ice loss and a rare stonefly from Chile’s southernmost glacier remnants, fue liderado desde el Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), en Puerto Williams, con el investigador postdoctoral Javier Rendoll-Cárcamo a la cabeza del proyecto, junto con el Instituto Milenio BASE y la Universidad de Magallanes.Además, contó con científicos de la Universidad de Barcelona y el British Antarctic Survey (BAS) de Reino Unido.
"Esta nueva especie no tiene una dependencia al 100 % del hielo, pero sí parte de su vida vive en torno a ella", indicó Javier Rendoll-Cárcamo, investigador del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC), quien explicó que la mayoría de insectos acuáticos asociados a los glaciares habitan en los arroyos del deshielo y no en el mismo borde, en esa estrecha franja donde convergen el hielo, el agua y la
El organismo pertenece al orden de los plecópteros, insectos estrechamente ligados a los ecosistemas de agua dulce. Es parte de la familia Gripopterygidae, distribuida en distintas regiones del hemisferio sur, con presencia en América del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Los investigadores no lograron identificarlo dentro de ninguna de las especies ya catalogadas, lo que abre la posibilidad de que sea una forma de vida aún sin describir formalmente.
Los adultos, que no tienen alas y miden entre 15 y 18 milímetros, aparecieron siempre bajo rocas húmedas y sombreadas, a menos de un metro del agua y se esconden cuando reciben luz, por lo que "parecen ser nocturnos", añadió.
Además, los ejemplares adultos "flotan", una característica que los científicos están investigando y que podría deberse a "la quitina o algo en las patas", subrayó Rendoll-Cárcamo.
Según el estudio, esta falta de alas limita la capacidad del insecto para moverse a otros sitios, y aunque todavía no es posible afirmar que sea exclusivo de este glaciar ni cuantificar su riesgo de extinción, los investigadores plantean que la población es especialmente vulnerable si el hielo sigue retrocediendo.
El equipo advirtió que serán necesarios análisis adicionales para confirmar ese estatus taxonómico. Por ahora, tampoco está determinado si el insecto habita de manera exclusiva en esa área o si también puede encontrarse en otras partes de la Patagonia. Su estado de conservación permanece igualmente sin definir.
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