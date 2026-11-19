Los adultos, que no tienen alas y miden entre 15 y 18 milímetros, aparecieron siempre bajo rocas húmedas y sombreadas, a menos de un metro del agua y se esconden cuando reciben luz, por lo que "parecen ser nocturnos", añadió.

Además, los ejemplares adultos "flotan", una característica que los científicos están investigando y que podría deberse a "la quitina o algo en las patas", subrayó Rendoll-Cárcamo.

Según el estudio, esta falta de alas limita la capacidad del insecto para moverse a otros sitios, y aunque todavía no es posible afirmar que sea exclusivo de este glaciar ni cuantificar su riesgo de extinción, los investigadores plantean que la población es especialmente vulnerable si el hielo sigue retrocediendo.

El equipo advirtió que serán necesarios análisis adicionales para confirmar ese estatus taxonómico. Por ahora, tampoco está determinado si el insecto habita de manera exclusiva en esa área o si también puede encontrarse en otras partes de la Patagonia. Su estado de conservación permanece igualmente sin definir.