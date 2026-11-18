Argentina se abstuvo de votar una resolución de la ONU para erradicar la violencia contra mujeres y niñas
Según explicaron en Cancillería, la medida está "viciada" de términos "ideológicos, controvertidos y sesgados".
Una vez más, Argentina optó por abstenerse en una votación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinada a ampliar las acciones para erradicar y prevenir "todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas". Con esta decisión, la delegación del Gobierno nacional acompañó la postura de Estados Unidos y se diferenció de la amplia mayoría de los Estados miembros, que respaldaron la iniciativa.
El documento sometido a votación —promovido por Canadá, Finlandia, Francia, Países Bajos, Noruega, Suecia y España— plantea fortalecer las políticas estatales frente a la violencia de género, contemplando también las agresiones en el ámbito digital, y exhorta a resguardar los derechos de las mujeres junto con su salud sexual y reproductiva.
Argentina se abstuvo de votar una resolución de la ONU para erradicar la violencia contra mujeres y niñas
El resultado en el organismo internacional mostró una marcada diferencia de posiciones entre las delegaciones:
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A favor: 175 países aprobaron el texto.
Abstenciones: Además de Argentina y Estados Unidos, se abstuvieron Rusia, Bielorrusia, Camerún y Burkina Faso (seis naciones en total).
En contra: Somalia fue el único país que rechazó la resolución.
Los argumentos de Cancillería argentina
Desde el Palacio San Martín, actualmente encabezado por Pablo Quirno, indicaron que la postura argentina respondió a objeciones sobre el "cuerpo" de la resolución, al considerar que el escrito incorpora "conceptos ideológicos, controvertidos y sesgados".
Según la visión transmitida desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, la propuesta de los países impulsores no aborda "la cuestión de fondo" de la problemática, sino que apunta a "quedar bien" dentro del esquema multilateral de Naciones Unidas.
En esa línea, desde la cartera diplomática sostuvieron: "Argentina condena categóricamente todas las formas de violencia", aunque cuestionaron el impacto real de este tipo de declaraciones al afirmar que "ninguna resolución influye en que haya menos muertes ni femicidios".
No es la primera vez que la Argentina se posiciona en contra de erradicar la violencia contra mujeres
La posición adoptada se suma a un antecedente registrado en 2024: durante la gestión de Gerardo Werthein al frente de Relaciones Exteriores, la administración de Javier Milei había sido la única delegación en votar directamente en contra de una iniciativa similar orientada a combatir la violencia hacia las mujeres.
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