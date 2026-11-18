Pablo Quirno y Javier Milei

En esa línea, desde la cartera diplomática sostuvieron: "Argentina condena categóricamente todas las formas de violencia", aunque cuestionaron el impacto real de este tipo de declaraciones al afirmar que "ninguna resolución influye en que haya menos muertes ni femicidios".

No es la primera vez que la Argentina se posiciona en contra de erradicar la violencia contra mujeres

La posición adoptada se suma a un antecedente registrado en 2024: durante la gestión de Gerardo Werthein al frente de Relaciones Exteriores, la administración de Javier Milei había sido la única delegación en votar directamente en contra de una iniciativa similar orientada a combatir la violencia hacia las mujeres.