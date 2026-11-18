Por otro, se activó una advertencia específica para el centro y este de Chubut —comprendiendo sectores de la meseta de Rawson, Biedma, Florentino Ameghino, Gaiman y el este de Telsen y Mártires—, donde se pronostican lluvias aisladas con acumulados de entre 10 y 20 milímetros y posible caída de granizo.

Se vienen lluvias y tormentas

Ante este escenario, el nivel amarillo del SMN advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por este motivo, las autoridades recomiendan a la población evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, no sacar la basura, retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones del pronóstico.