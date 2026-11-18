A qué hora cae un diluvio con tormentas y ráfagas de hasta 70km/h: sigue la alerta amarilla
Tras las lluvias de este miércoles en el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió por un nuevo frente de tormentas en otros puntos del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó su sistema de alertas tempranas y emitió advertencias de nivel amarillo por tormentas para este jueves 19 de noviembre en diversas regiones del centro, Cuyo y la Patagonia argentina. Según el mapa oficial del organismo, el frente de inestabilidad abarcará sectores de seis provincias.
En las zonas indicadas por el organismo nacional se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento.
A qué hora cae un diluvio con tormentas y ráfagas de hasta 70km/h: sigue la alerta amarilla
De acuerdo con la actualización meteorológica, la franja central y cuyana concentrará gran parte de los fenómenos previstos. La alerta amarilla rige para la totalidad de la provincia de San Luis, el sur y este de Mendoza, el suroeste y oeste de Córdoba y el extremo noroeste de La Pampa.
En estas jurisdicciones, el avance del sistema provocará tormentas de variada intensidad, con mayor incidencia hacia la tarde y la noche de este jueves, acompañadas de un leve descenso en las marcas térmicas y viento del sector sureste.
En paralelo, la inestabilidad se extenderá hacia el sur del país, afectando dos zonas bien definidas de la región patagónica. Por un lado, el aviso alcanza al este y centro-este de Neuquén (incluyendo la zona de la capital provincial y Confluencia), junto con el oeste de Río Negro.
Por otro, se activó una advertencia específica para el centro y este de Chubut —comprendiendo sectores de la meseta de Rawson, Biedma, Florentino Ameghino, Gaiman y el este de Telsen y Mártires—, donde se pronostican lluvias aisladas con acumulados de entre 10 y 20 milímetros y posible caída de granizo.
Ante este escenario, el nivel amarillo del SMN advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por este motivo, las autoridades recomiendan a la población evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas, no sacar la basura, retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones del pronóstico.
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