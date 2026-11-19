Uno de los ejes clave fue el de las armas nucleares, algo que el secretario general del Partido Comunista Chino considera como una “espada de Damocles que pende sobre la humanidad”. El mandatario chino dijo que deben ser prohibidas por completo y eliminadas totalmente con el paso del tiempo, para lograr un mundo libre de armas nucleares. “Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear”, afirmó. Sin embargo Trump admitió que es “algo muy difícil de llevar a cabo”.

En tanto el mandatario estadounidense aseguró que tanto él como Xi consideran fundamental que el petróleo pueda transitar por el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico se vio alterado por la guerra de Irán que lanzó, precisamente, el propio Trump.

Trump llegó a Shenzhen después de que Xi y Putin pronunciaran discursos contundentes contra el “proteccionismo” comercial occidental y las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Durante las sesiones de APEC del jueves, Xi pidió un comercio “libre y abierto”.

Los líderes occidentales sostienen que el modelo de crecimiento chino, que favorece la fortaleza industrial por encima de los consumidores, es injusto y genera desequilibrios comerciales mundiales desestabilizadores.

Putin, que acababa de sufrir un revés en su guerra contra Ucrania tras quedar inutilizado un puente clave que conecta Crimea con Rusia, afirmó que su país es fundamental para la seguridad alimentaria y energética de Asia-Pacífico.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump

Trump, golpeado por una derrota en las elecciones de mitad de mandato y por el escándalo de espionaje de Nvidia, dijo ante los asistentes que Estados Unidos lleva cientos de años siendo una potencia del Pacífico.

Craig Singleton, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, señaló que los líderes tienen muchos motivos para aparecer juntos, pero muchos menos para alcanzar acuerdos de fondo, dadas sus diferencias sobre Ucrania, Irán, las armas nucleares, el comercio y la expansión militar china.

Las conversaciones entre Trump y Xi se producen después de que este mes se prorrogara su tregua comercial, pero también en medio de una creciente tensión por las informaciones sobre el desvío de chips de Nvidia hacia China a través del Sudeste Asiático.

Estas revelaciones plantean dudas sobre la eficacia de las restricciones estadounidenses a las exportaciones y el futuro acceso chino a tecnología avanzada.