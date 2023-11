Hamas liberó a otros 10 rehenes: cuántos de ellos son argentinos

LA TREGUA ENTRE HAMAS E ISRAEL

Si bien el grupo palestino dice estar dispuesto a prorrogar la tregua que expira a las 2 de la mañana (hora Argentina) de este jueves, también considera insatisfactorias las propuestas israelíes para extenderla.

En tanto, Israel asegura que mantendrá el alto el fuego si el grupo palestino sigue entregando a secuestrados.

No obstante, Benny Gantz -miembro del gabinete de guerra creado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu- dejó en claro que Israel seguirá intentando “aprovechar al máximo” el acuerdo sobre los rehenes, pero que está dispuesto a renovar la lucha en cualquier momento.

En este sentido, Netanyahu indicó este miércoles que, apenas termine la tregua con Hamas, su ejército renovará sus ataques en la Franja de Gaza: "No hay manera de que no vayamos a combatir hasta el final", manifestó, insistiendo en que "los objetivos no cambiaron" a pesar de la tregua existente desde el viernes pasado.

Netanyahu.jpg

LOS ACUERDOS ENTRE LAS PARTES

El primer acuerdo, que consistió en cuatro días de tregua desde el viernes al lunes, Hamas liberó a 50 rehenes israelíes e Israel excarceló a 150 palestinos, tal como estipulaba el trato en el que mediaron Qatar, Egipto y Estados Unidos.

El lunes, el acuerdo fue renovado por dos días -es decir, vence este miércoles- y contemplaba la liberación de 20 rehenes israelíes -10 ayer y los 10 de hoy- y 60 palestinos -30 por día-, tal como se realizó. Sin ir más lejos, ambas partes cumplieron lo acordado durante estos seis días de tregua.

Otros 27 rehenes -23 tailandeses, un filipino, un ruso-israelí y dos mujeres rusas- fueron liberados en negociaciones separadas desde que comenzó la tregua. De ese grupo, este miércoles fueron liberados cuatro tailandeses y dos mujeres rusas.