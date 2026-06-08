La profecía de Baba Vanga que vuelve a generar debate antes del Mundial 2026

Dentro de ese conjunto de predicciones, una de las más comentadas sostiene que la humanidad presenciaría un hecho inusual durante una gran competencia deportiva. Según la frase que suele atribuirse a Baba Vanga, “una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá". A partir de esa afirmación surgieron múltiples interpretaciones, especialmente entre quienes relacionan la profecía con la posibilidad de un contacto extraterrestre.

Durante los últimos meses algunos seguidores de estas teorías consideraron que determinados fenómenos astronómicos podían representar una señal vinculada con aquella predicción. Incluso el paso de cuerpos celestes cerca de la Tierra alimentó especulaciones en redes sociales y foros especializados. Sin embargo, ninguno de esos acontecimientos derivó en el escenario planteado por quienes sostienen la validez de las profecías de la búlgara.

baba vanga

La llegada del Mundial volvió a colocar el tema en agenda. Algunos portales especializados en misterios y fenómenos paranormales retomaron versiones que hablan de la aparición de una supuesta nave nodriza durante el evento. Según esas interpretaciones, el torneo podría convertirse en el marco elegido para un hipotético contacto masivo con una civilización extraterrestre.

No obstante, estas afirmaciones carecen de respaldo científico y se apoyan únicamente en interpretaciones de textos atribuidos a la vidente. Más allá de las especulaciones, el Mundial 2026 concentra la atención por razones estrictamente deportivas. Cada vez que se aproxima un acontecimiento de enorme repercusión global, sus presuntas profecías vuelven a circular y generan discusiones entre creyentes, escépticos y aficionados a los enigmas que rodean algunos de los fenómenos más comentados de la cultura popular contemporánea.