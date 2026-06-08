La profecía de Baba Vanga que vuelve a generar debate antes del Mundial 2026
A pocos días de la inauguración de la Copa del Mundo en Norteamérica, volvió a tomar notoriedad una antigua predicción. ¿Qué dijo la vidente búlgara?
La cercanía del Mundial 2026 no solo alimenta la expectativa de los aficionados al fútbol. También provocó el resurgimiento de numerosas teorías y predicciones que desde hace años circulan alrededor de grandes eventos internacionales. Entre ellas reapareció una de las más llamativas atribuidas a Baba Vanga, la famosa vidente búlgara cuyas profecías continúan generando repercusión décadas después de su muerte.
El torneo, que se desarrollará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, representa un acontecimiento histórico para el fútbol mundial. En el caso de México, además, significará convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo. En ese contexto, seguidores de las teorías vinculadas a la mujer retomaron una antigua predicción que relaciona un evento deportivo de alcance global con un supuesto fenómeno extraordinario observado por millones de personas.
El renovado interés por sus palabras surgió luego de que diversos especialistas y medios volvieran a mencionar otras predicciones asociadas a cambios climáticos extremos y fenómenos naturales. Entre ellas aparecen referencias al aumento de terremotos, erupciones volcánicas y eventos meteorológicos severos. Aunque no existe evidencia científica que respalde la capacidad profética de la vidente, cada cierto tiempo sus supuestos anuncios vuelven a instalarse en la conversación pública.
¿Qué predicción tiró Baba Vanga sobre el mundial de futbol 2026?
Dentro de ese conjunto de predicciones, una de las más comentadas sostiene que la humanidad presenciaría un hecho inusual durante una gran competencia deportiva. Según la frase que suele atribuirse a Baba Vanga, “una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá". A partir de esa afirmación surgieron múltiples interpretaciones, especialmente entre quienes relacionan la profecía con la posibilidad de un contacto extraterrestre.
Durante los últimos meses algunos seguidores de estas teorías consideraron que determinados fenómenos astronómicos podían representar una señal vinculada con aquella predicción. Incluso el paso de cuerpos celestes cerca de la Tierra alimentó especulaciones en redes sociales y foros especializados. Sin embargo, ninguno de esos acontecimientos derivó en el escenario planteado por quienes sostienen la validez de las profecías de la búlgara.
La llegada del Mundial volvió a colocar el tema en agenda. Algunos portales especializados en misterios y fenómenos paranormales retomaron versiones que hablan de la aparición de una supuesta nave nodriza durante el evento. Según esas interpretaciones, el torneo podría convertirse en el marco elegido para un hipotético contacto masivo con una civilización extraterrestre.
No obstante, estas afirmaciones carecen de respaldo científico y se apoyan únicamente en interpretaciones de textos atribuidos a la vidente. Más allá de las especulaciones, el Mundial 2026 concentra la atención por razones estrictamente deportivas. Cada vez que se aproxima un acontecimiento de enorme repercusión global, sus presuntas profecías vuelven a circular y generan discusiones entre creyentes, escépticos y aficionados a los enigmas que rodean algunos de los fenómenos más comentados de la cultura popular contemporánea.
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