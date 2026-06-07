"Ustedes no son el pueblo": furioso e insólito descargo de Tomás Dente contra los fanáticos de Indio Solari

El insólito y antipopular descargo de Tomás Dente contra los fanáticos de Indio Solari

Dente comenzó su descargo apuntando de manera directa contra los testimonios de algunos seguidores que se viralizaron durante el fin de semana, acusándolos de romantizar el consumo de estupefacientes en plena vía pública. "No está bueno hacer apología de las drogas, porque ayer en un canal colega salió una chica contando que se drogaba y que la droga le hacía bien y que escuchaba las canciones del Indio que hablaban de la sustancia blanca... tampoco está bien el 'aguante el porro'. El pueblo no es eso, el pueblo argentino no es ni el porro ni la sustancia blanca", disparó el conductor.

Para contraponer esa imagen, el periodista afín al Gobierno de Javier Milei definió lo que, según su visión, representa a la verdadera sociedad argentina. "El pueblo argentino es el tipo que está ahora, mientras nos ve, organizando su agenda porque mañana tiene que cumplir con sus responsabilidades laborales y que está pensando cómo llega a fin de mes", sostuvo.

A pesar de aclarar que respeta el sentimiento de los seguidores, Dente arremetió contra la idea de que la liturgia ricotera represente la identidad de todo un país, tildando esa postura de "absolutista".

"Estos son un montón de chicos y fanáticos, muchísimos, miles, millones que están marchando en pos de su fanatismo y su subyugante entrega hacia el Indio Solari, pero no son el pueblo, muchachos. Ojo con esta cosa dictadora de meter a todos en la misma bolsa. Si ustedes consideran que son una parte del pueblo, está buenísimo. No los metan a los demás (...) porque me parece que es absolutamente absolutista, es una cosa muy de dictadura, que no está bueno. Es autoritarismo", argumentó el hermano del exitoso Fer Dente.

Hacia el final de su descargo, el animador endureció el tono y lanzó la frase más controvertida de su editorial, diferenciando el respeto al fanatismo de los excesos que, según él, se muestran en las pantallas.

"Yo siempre soy de las personas que abrí el programa diciendo que no intentes racionalizar el fanatismo... Ahora, muchachos, ¿que se arroguen ser ustedes el pueblo? No. A mí no me gusta prender la tele y encontrar a tipos que están borrachos, pasados de merca, fumados. Ustedes no representan al pueblo argentino, representan a un grupo grande de cientos y miles de fanáticos, pero no son el pueblo, muchachos, son una partecita que se está movilizando lícitamente", concluyó Dente.