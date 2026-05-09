Hantavirus: el argentino del crucero MV Hondius cumplirá la cuarentena en Países Bajos
El barco amarrará este domingo en Tenerife, donde todos los pasajeros y tripulantes serán evacuados. El único argentino cumplirá cuarentena en Países Bajos grancias a las negociaciones realizadas por Cancillería.
El pasajero argentino del crucero MV Hondius, donde se registraron casos de hantavirus y con hasta ahora tres fallecimientos por esa enfermedad, realizará la cuarentena obligatoria en Países Bajos tras ser evacuado del barco.
Una vez que el crucero arribe al puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, procedente de Cabo Verde, lo que ocurrirá en las primeras horas de este domingo, se evacuarán los 147 pasajeros y los tripulantes mediante un importante operativo sanitario.
De acuerdo a lo que informaron las autoridades, el traslado se llevará a cabo en lanchas y por grupos según las nacionalidades. Sin pasar por Migraciones, el pasajero argentino viajará en avión sanitario junto a ciudadanos neerlandeses e islandeses rumbo a Países Bajos, según informó Cancillería.
Así se acordó en el comité de crisis conformado por ese Ministerio, la Embajada argentina en España, el Consulado nacional en Tenerife y la Embajada de nuestro país en los Países Bajos, donde el argentino “cumplirá su respectiva cuarentena bajo estricta atención médica preventiva”.
"No es otro Covid", aseguró la OMS a habitantes de las Canarias
Mientras el crucero MV Hondius se acerca a las islas Canarias, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró este sábado a los residentes de la isla española de Tenerife que el riesgo de salud pública sigue siendo bajo, después del brote de hantavirus a bordo.
Tres pasajeros han fallecido y se ha confirmado el contagio de otros cinco desde que el brote se declaró después de que el crucero partió de Cabo Verde. En una carta abierta a los habitantes de las Canarias, el jefe de la OMS reconoció las inquietudes de los residentes, pero hizo énfasis en que "esto no es otro Covid".
"El riesgo actual para la salud pública por hantavirus sigue siendo bajo", agregó el jefe de la OMS, quien añadió que expertos de la organización y suministros médicos ya se encuentran a bordo del crucero.
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