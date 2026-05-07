Hantavirus en un crucero: la empresa admitió que 30 pasajeros bajaron en una isla tras la primera muerte
Los pasajeros que abandonaron el barco el 24 de abril en la isla británica de Santa Elena, en medio del Océano Atlántico, están siendo buscadas por la Organización Mundial de la Salud.
Treinta pasajeros abandonaron el 24 de abril en la isla británica de Santa Elena el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ya ha causado tres muertos, anunció este jueves su operador, la compañía Oceanwide Expeditions.
La noticia generó preocupación de que el virus pudiera propagarse a medida que los viajeros regresaban a casa, aunque los expertos dicen que el riesgo para la población general se considera bajo.
"Nos esforzamos por identificar a todos los pasajeros y miembros de la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del MV Hondius desde el 20 de marzo", añadió la compañía. A su vez, todo este contingente también está siendo rastreado por la Organización Mundial de la Salud.
La compañía había dicho previamente que el cuerpo del holandés que murió el 11 de abril fue bajado del barco en la remota isla del Atlántico Sur de Santa Elena el 24 de abril, cuando su esposa también desembarcó. Ella viajó en avión a Sudáfrica al día siguiente y murió allí.
Las personas que abandonaron el barco para regresar a sus países de origen eran de al menos 12 nacionalidades diferentes, informó la compañía, Oceanwide Expeditions. Además precisaron que también había dos personas cuyas nacionalidades eran desconocidas.
Los posibles casos suben a 9: se suma una mujer que no viajó en el barco
Cinco días después de que se reportara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el primer caso de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, los posibles contagios se elevan a 9, después de que este jueves se haya informado de la hospitalización de una azafata neerlandesa en Amsterdam con síntomas.
El caso de la azafata, de confirmarse, sería el primero no directamente vinculado al buque, ya que la azafata de avión mantuvo contacto con una de las afectadas, una mujer neerlandesa, en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, a la que la enferma voló el día 25 de abril tras dejar el crucero, y donde falleció un día después.
La OMS rastrea las cerca de 80 personas que viajaron en el mismo avión que la enferma, además de las alrededor de 30 que se bajaron en una escala en Santa Elena del crucero, que este miércoles partió tras varios días fondeado en Cabo Verde y se espera que llegue el sábado a la isla canaria de Tenerife.
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