Horas antes del balotaje en Brasil agredieron a una legisladora de Lula da Silva

La concejala Iara Pimentel (PT-MG) sufrió una agresión la noche del sábado, horas antes del balotaje presidencial en Brasil, mientras permanecía en un carro de sonido sobre la Avenida Sanitária, en Minas Gerais. Un grupo de manifestantes arrojó botellas de vidrio, ladrillos y otros elementos contra quienes ocupaban el vehículo. Uno de esos proyectiles impactó el rostro de la parlamentaria, quien requirió asistencia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu). El diputado federal Paulo Guedes (PT-MG), presente en la movilización, también quedó entre los blancos de los objetos lanzados contra el grupo.