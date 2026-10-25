Lula da Silva votó y cruzó a Flávio Bolsonaro: "Fue educado para mentir"
El presidente de Brasil sufragó en San Pablo y calificó a su rival como "una persona descalificada".
El presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, emitió su voto este domingo en San Pablo en el balotaje que lo enfrenta a Flávio Bolsonaro. Tras sufragar, el mandatario calificó a su contrincante como "una persona descalificada" y aseguró que "fue educado para mentir".
Lula rememoró sus orígenes humildes y subrayó que no resulta habitual que alguien nacido en la pobreza dispute nuevamente la presidencia. Además, sostuvo que nunca presenció una campaña como la de esta segunda vuelta. "El pueblo brasileño fue un ejército de la democracia", expresó el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), al tiempo que denunció actos de violencia por parte de militantes del Partido Liberal.
Con la bandera como símbolo central, el presidente agradeció al pueblo brasileño por la posibilidad de competir por un cuarto mandato. "Estamos todos juntos", afirmó, visiblemente emocionado, antes de apuntar directamente contra su adversario.
"Es un día sagrado, porque la disputa es muy visible. Yo, que me reúno con todos los presidentes del mundo, jamás imaginé que iba a disputar una elección con alguien sin moral, que miente, se lo educó para mentir. Sé que los brasileños no van a votar a un parapolicial", enfatizó, en referencia a Bolsonaro.
Este domingo 25 de octubre, más de 150 millones de brasileños están convocados a las urnas para elegir al próximo presidente de Brasil en una segunda vuelta electoral de altísima polarización, que enfrenta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.
Tras los resultados de la primera vuelta celebrada a principios de mes —donde el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro obtuvo el 47% de los sufragios frente al 45% alcanzado por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva—, el país vecino atraviesa horas decisivas para definir la continuidad del modelo progresista o el retorno del bolsonarismo al Palacio del Planalto.
El clima previo a la jornada electoral estuvo atravesado por intensos cruces de campaña y debates televisivos de alta tensión, en los que ambas fuerzas buscaron captar el voto de los indecisos en los estados clave del sudeste brasileño.
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