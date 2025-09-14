Horror: detuvieron una mujer tras hallar los restos de su bebé en el freezer

La mujer, que tiene otros cuatro hijos de distintos padres, quedó bajo investigación mientras la Justicia intentaba esclarecer las circunstancias del hecho.

La policía la detuvo este sábado, al igual que su actual pareja. El juez encargado del caso decretó secreto de sumario.

Por otro lado, los vecinos contaron que en la casa donde se encontró al feto "había trifulcas y voces" muy seguido. Los padres de la mujer trabajan en una empresa de juegos de azar y llevan una vida acomodada, aunque los testigos señalaron que la mujer "no tomó buen camino".

Uno de los hijos ya había sido retirado por los Servicios Sociales, mientras que los tres menores restantes quedaron con familia extensa y otro bajo tutela de la Administración, según explicó la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano.