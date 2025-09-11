Soge culebra se une a Lucho RK, La Pantera, Raúl Clyde y Juseph en "Party Privado"

En “Party Privado”, Soge Culebra se alía con Lucho RK, La Pantera, Raul Clyde y Juseph para articular una de esas piezas que condensan el pulso de la escena urbana española en 2025. El tema, gestado en un camp de composición en la Casa Bresh de Ibiza, apela a la hermandad inmediata entre artistas, pero también a un imaginario compartido: la fiesta entendida como punto de encuentro de cinco de las voces más prometedoras de la escena urbana actual en España.