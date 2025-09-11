Soge culebra se une a Lucho RK, La Pantera, Raúl Clyde y Juseph en "Party Privado"
La esperada colaboración reúne a los nuevos representantes del género en España y pone el broche a un verano lleno de hits.
En “Party Privado”, Soge Culebra se alía con Lucho RK, La Pantera, Raul Clyde y Juseph para articular una de esas piezas que condensan el pulso de la escena urbana española en 2025. El tema, gestado en un camp de composición en la Casa Bresh de Ibiza, apela a la hermandad inmediata entre artistas, pero también a un imaginario compartido: la fiesta entendida como punto de encuentro de cinco de las voces más prometedoras de la escena urbana actual en España.
Construido sobre la complicidad de cinco voces llamadas a definir el presente y el futuro del género en España, “Party Privado”, desprende una energía que inevitablemente recuerda a aquel icónico “Cayó la Noche” y comparte con aquel clásico la esencia canaria, el espíritu colaborativo y la energía conjunta que impulsó a toda una generación de artistas hacia el foco nacional.
Un guiño a la reciente memoria colectiva, adaptado a las coordenadas sonoras de 2025 que genera la misma sensación de hermandad y frescura urbana que marcó un antes y un después en la escena, no solo por la unión de varias voces clave del panorama, sino porque encuentra su lugar en una arquitectura coral que rehúye el lucimiento individual en favor de un relato de pertenencia.
El resultado es un single que funciona como invitación a una fiesta exclusiva donde reinan la energía, el misterio y la conexión con la música como único requisito de entrada. Esa energía queda plasmada en el videoclip dirigido por Phoski Films, una pieza con un aura enigmática y nocturna que captura a la perfección la esencia underground y magnética de “Party Privado”.
Con más de dos millones de oyentes mensuales en Spotify, Soge Culebra reafirma con este lanzamiento su posición como una de las grandes referencias de la nueva ola urbana en España, habiendo realizado recientemente una colaboración con un peso pesado como Manuel Turizo en ‘El Corrido’. La unión con La Pantera, Juseph, Raul Clyde y Lucho RK no solo amplifica su propuesta, sino que demuestra el poder de una generación que pisa fuerte.
