María Becerra tuvo que suspender un concierto en España luego de que una persona se descompensara

Las próximas fechas de María Becerra en España

13 de septiembre: Madrid, España – Coca Cola Music Experience.

14 de septiembre: Aranda de Duero, España – Fiestas de Aranda de Duero.

19 de septiembre: Guadalajara, España – Fiestas de Azuqueca de Henares.

María Becerra desembarca en La Voz España: cuál es el rol que tendrá en el reality

María Becerra continúa sumando hitos a su carrera internacional y ahora fue presentada oficialmente como co-coach en la duodécima temporada de La Voz España. La cantante de Quilmes, que pasó de grabar covers en su habitación a llenar estadios multitudinarios en apenas unos años, se incorporará al equipo de Sebastián Yatra en el popular certamen que emite Antena 3.

La noticia se dio a conocer en el marco del FesTVal de Vitoria, uno de los eventos televisivos más importantes de España, donde se revelaron los detalles de la nueva edición del programa. En esa instancia se confirmó que Becerra trabajará junto al colombiano durante la fase de Batallas, en la que cada coach cuenta con un asistente especial.

"¡Misión cumplida, Eva! TODO está perfectamente preparado para la nueva edición de #LaVoz. Pablo López Malú Sebastián Yatra y... "EL NUEVO". ¿Estáis preparados para una temporada de cine? MUY PRONTO."

De esta manera, la argentina se suma a un jurado integrado por Pablo López, Malú, Mika y el propio Yatra, con Eva González como presentadora. Además de Becerra, otras figuras se desempeñarán como co-coaches: Carla Morrison acompañará a Mika, Chiara Oliver hará lo propio con Pablo López y Joaquina, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nueva Artista en 2023, estará junto a Malú.

El anuncio no tardó en generar repercusión: Yatra destacó a María como “una de las artistas más auténticas y espontáneas de los últimos tiempos” y aseguró que su presencia aportará frescura y chispa al programa. El vínculo entre ambos artistas ya se había visto reflejado en la escena musical y ahora se trasladará al plano televisivo.