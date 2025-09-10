Ránking FIFA: por qué Argentina dejará de ser primera y qué selecciones la superarán en la tabla
La derrota frente a Ecuador hará que la Albiceleste pierda el primer lugar tras más de un año. España y Francia la desplazarán en la próxima actualización.
La Selección Argentina dejará de liderar el ranking FIFA tras la caída en Guayaquil frente a Ecuador. Con este panorama, España pasará al primer puesto y Francia quedará como escolta. El sistema de puntuación castiga más las derrotas frente a equipos de menor ranking, por lo que la Albiceleste descenderá al tercer lugar pese a su triunfo ante Venezuela.
La derrota 1-0 ante Ecuador significó más que un traspié en Eliminatorias. Tras 17 meses como líder, Argentina será desplazada al tercer lugar en el ranking FIFA. Actualmente, la Albiceleste suma 1885.36 puntos, pero la caída frente a un rival ubicado en el puesto 23 (1570.68) le restará unidades clave.
En la próxima actualización, la clasificación de la tabla quedará de esta manera:
España: 1° con 1867.09 puntos (sumó victorias ante Bulgaria y Turquía).
Francia: 2° con 1862.03 puntos (ganó frente a Ucrania e Islandia).
Argentina: 3° con 1885.36, pero ajustado a la baja tras perder 1-0 en la última fecha de Eliminatorias.
Así se encuentra el Ranking FIFA en estos momentos
Cómo funciona el ranking FIFA
El sistema se basa en el modelo Elo, que otorga más puntos a las selecciones que vencen a rivales de jerarquía en competencias oficiales. La diferencia previa de puntos entre dos equipos determina el resultado esperado: si un conjunto de menor ranking vence a uno superior, gana más puntos y provoca una caída significativa en el perdedor. Por esa razón, la derrota ante Ecuador impacta más que la victoria previa frente a Venezuela.
Pese a perder el primer lugar, en lo deportivo el cambio no tiene consecuencias inmediatas. Como campeona del mundo, Argentina ya tiene asegurado ser cabeza de serie en el Mundial 2026. Además, Estados Unidos, México y Canadá, por ser anfitriones, también estarán en ese grupo sin importar su ubicación en el ranking.
