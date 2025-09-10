Ránking FIFA: por qué Argentina dejará de ser primera y qué selecciones la superarán en la tabla

Cómo funciona el ranking FIFA

El sistema se basa en el modelo Elo, que otorga más puntos a las selecciones que vencen a rivales de jerarquía en competencias oficiales. La diferencia previa de puntos entre dos equipos determina el resultado esperado: si un conjunto de menor ranking vence a uno superior, gana más puntos y provoca una caída significativa en el perdedor. Por esa razón, la derrota ante Ecuador impacta más que la victoria previa frente a Venezuela.

Pese a perder el primer lugar, en lo deportivo el cambio no tiene consecuencias inmediatas. Como campeona del mundo, Argentina ya tiene asegurado ser cabeza de serie en el Mundial 2026. Además, Estados Unidos, México y Canadá, por ser anfitriones, también estarán en ese grupo sin importar su ubicación en el ranking.