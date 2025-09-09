Javier Milei suspendió su viaje a España: no participará del acto de Vox ni dará clase en Madrid

Finalmente, para suspender el viaje de este viernes hicieron falta un escándalo por corrupción que tiene a su propia hermana como protagonista -y a su otrora abogado personal, Diego Spagnuolo, como principal imputado-, y un 47% de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses.

Los resultados electorales y los vaivenes mediáticos y judiciales a propósito del escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad llegaron a medios de España, donde diarios como El País titularon que "el peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei".

Todavía reacomodándose tras quedar como fuerza segundona del peronismo en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (que sacó un 30% de los votos) redobló sus esfuerzos para las elecciones legislativas nacionales, que serán el 26 de octubre.