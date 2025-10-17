Imputaron a John Bolton, exasesor de Donald Trump, por "mal uso de información clasificada"

En agosto, el FBI había registrado el domicilio y la oficina de John Bolton por sospechas de violación de la ley de espionaje, en particular “la retención y divulgación de información clasificada o relacionada con la defensa nacional”, según documentos judiciales publicados en septiembre.

Donald Trump, sobre John Bolton: “Es un tipo desagradable”

La enemistad entre Trump y Bolton surgió mientras el exasesor estaba en su cargo. En su libro “The Room Where it Happened”, criticó duramente a la administración y se convirtió en un detractor, sosteniendo que el mandatario estadounidense era “inapto para ser presidente”.

Ante esta acusación, el presidente republicano no dudó en responder: “Es un tipo desagradable, es una pena. Pero así son las cosas”.