Imputaron a John Bolton, exasesor de Donald Trump, por "mal uso de información clasificada"
John Bolton está acusado de dieciocho cargos por transmitir y retener información de defensa nacional en cuentas personales.
John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, se enfrenta a 18 cargos relacionados con la posesión y divulgación de documentos confidenciales durante su primer mandato. Fue imputado por “mal uso de información clasificada”, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según la acusación, Bolton compartió más de mil documentos con copias de su agenda diaria en la Casa Blanca e información sobre sus actividades oficiales, incluidas notas clasificadas o confidenciales. Todo habría sucedido mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración de Donald Trump (2017-2021).
Las notas que había escrito John Bolton habrían sido enviadas a través de su correo personal a dos miembros de su familia que no estaban autorizados a conocer la información. Se trataría, según CNN, de su esposa y su hija. A modo de agravante, esa cuenta de mail fue posteriormente pirateada. John Bolton informó a la Casa Blanca sobre este punto, pero nunca aclaró que la había utilizado para almacenar información sensible.
Este sábado el exasesor deberá asistir al tribunal federal de Greenbelt, en Maryland, donde es investigado.
“La investigación del FBI reveló que John Bolton supuestamente transmitió información de alto secreto utilizando cuentas personales en línea y retuvo dichos documentos en su casa, lo que constituye una violación directa de la ley federal”, afirmó el director del organismo de seguridad estadounidense, Kash Patel.
En agosto, el FBI había registrado el domicilio y la oficina de John Bolton por sospechas de violación de la ley de espionaje, en particular “la retención y divulgación de información clasificada o relacionada con la defensa nacional”, según documentos judiciales publicados en septiembre.
Donald Trump, sobre John Bolton: “Es un tipo desagradable”
La enemistad entre Trump y Bolton surgió mientras el exasesor estaba en su cargo. En su libro “The Room Where it Happened”, criticó duramente a la administración y se convirtió en un detractor, sosteniendo que el mandatario estadounidense era “inapto para ser presidente”.
Ante esta acusación, el presidente republicano no dudó en responder: “Es un tipo desagradable, es una pena. Pero así son las cosas”.
