Alejandro Fantino, harto del discurso de Javier Milei: "Vos no estás haciendo ningún esfuerzo"
El conductor del streaming Neura volvió a pronunciarse en contra del libertario, luego de que asegurara que los sueldos del Poder Ejecutivo "están freezados".
En las últimas horas, Alejandro Fantino se mostró molesto con las declaraciones de Javier Milei en su paso por A24, donde aseguró que -además de renunciar a su jubilación de privilegio-, los sueldos del Poder Ejecutivo "están freezados", expresando así que él también "está haciendo un esfuerzo", tal como le pide a la gente que lo haga.
Por esta razón, al aire de su programa de streaming en Neura, el periodista se refirió a los dichos del primer mandatario, incluso cuando el día anterior había tomado el tema con más calma y expresado que "por ahí la gente no tiene ganas de hacer un esfuerzo" y que eso debía aceptarse.
En esta oportunidad, Fantino se mostró muy molesto y explotó al decir: "Si se enoja por esto Javier, es que yo estaba en el barco equivocado... flaquito, Javi, no usés más la palabra 'esfuerzo', vos no estás haciendo ningún esfuerzo", disparó en contra del jefe de Estado.
"Vos mismo venías a Neura conmigo y rompíamos a la clase política. Vos la llamás 'casta'. La casta no hace esfuerzos, no saben lo que es el esfuerzo, no saben. Van al Banelco y escupe el billetito pase lo que pase. Yo hoy me siento muy mal... No 'mal'... muy mal", cerró.
Qué dijo Fantino sobre los dichos de Donald Trump
El conductor del canal de streaming Neura apuntó a los integrantes del Gobierno tras su paso por Estados Unidos: "A mí lo que me preocupó es que no vi el anuncio que me habían dicho que venía, por eso yo dije 'che, mañana prepárense que viene un día de...', cuando pasó esto hablé con gente de Estados Unidos y me dicen 'esperá'".
Al decir esto, el periodista se refería a los dichos de Donald Trump, quien aseguró que la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos para la Argentina estaba supeditada a que La Libertad Avanza gane las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
En relación a lo acontecido este martes, Fantino expresó: "Yo les dije que hoy iba a ser un gran día y no fue un gran día, fue un día... interpretativo, podríamos decir. Raro. A mí me preocupó mucho que no hubiera anuncio, lo voy a decir de frente mal. A mí lo que me angustió es que no tuviera el anuncio", insistió.
"Tampoco quiero quedar como un pelotudo adelante de ustedes que ayer vine y les dije esto. La ayuda de Estados Unidos está supeditada a que le vaya bien a La Libertad Avanza y al Gobierno en las elecciones que vienen. Esto se instaló. Como se armó tal revuelo, Trump salió con un tuit... yo interpreto que el tuit reafirma que la ayuda está supeditada a que les vaya bien en las elecciones del 26 de octubre", añadió.
Y sumó, con tono de hartazgo: "No se refería al 2027, se refería a ahora. No nos engañemos. Habla de las de medio término, no podemos ser tan termos, boludo, está acá, loco".
