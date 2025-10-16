Javier Milei retoma la campaña electoral: dónde estará durante viernes y sábado
Tras su viaje a los Estados Unidos para suplicar la ayuda de Donald Trump, el Presidente retoma la campaña de cara a las elecciones legislativas.
Tras el impasse obligado por su viaje a los Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump para recibir una ayuda económica imprecisa, Javier Milei retomará en las próximas horas la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA), que lo tiene como figura principal.
El Presidente estará este viernes en el municipio bonaerense de Tres de Febrero, ya en la recta final de cara a las elecciones legislativas del domingo 26, donde estará acompañado por el intendente local Diego Valenzuela y alfil libertario en la Primera Sección de la provincia.
En horas de la tarde, Milei encabezará una caravana electoral que recorrerá calles céntricas de Caseros, localidad cabecera del Partido, y como viene haciendo otras ciudades del país, se espera que el mandatario se muestre cercano al público subido a una camioneta junto a referentes como el propio Valenzuela y candidatos partidarios como Diego Santilli.
También se prevén las presencias de la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el armador bonaerense Sebastián Pareja.
Durante lo que se prevé otro brevísimo discurso motivacional, el jefe de Estado volverá a fustigar al kirchnerismo por todos y cada uno de los males que sufre al país y repetirá el eslogan de campaña del oficialismo: “la libertad avanza o Argentina retrocede".
Dónde estará Javier Milei el sábado próximo
Para el sábado, Javier Milei tiene programado otro desembarco en ciudades del interior del país: a las 10.30 visitará Santiago del Estero y a las 18.30 llevará la campaña a Tucumán, donde también hará sus respectivas caravanas junto a sus candidatos en ambas provincias.
En la ciudad de Santiago, Milei hará la recorrida junto a los postulantes de LLA a diputada nacional Laura Godoy y a senador nacional Tomás Figueroa, mientras que en San Miguel de Tucumán se mostrará junto al candidato a diputado Federico Pelli.
En ambos casos también está previsto que el Presidente esté acompañado por los infaltables Patricia Bullrich y Karina Milei, entre otros funcionarios nacionales y referentes libertarios.
