Javier Milei retoma la campaña electoral: dónde estará durante viernes y sábado

valenzuela y milei Diego Valenzuela junto a Javier Milei.

Dónde estará Javier Milei el sábado próximo

Para el sábado, Javier Milei tiene programado otro desembarco en ciudades del interior del país: a las 10.30 visitará Santiago del Estero y a las 18.30 llevará la campaña a Tucumán, donde también hará sus respectivas caravanas junto a sus candidatos en ambas provincias.

En la ciudad de Santiago, Milei hará la recorrida junto a los postulantes de LLA a diputada nacional Laura Godoy y a senador nacional Tomás Figueroa, mientras que en San Miguel de Tucumán se mostrará junto al candidato a diputado Federico Pelli.

En ambos casos también está previsto que el Presidente esté acompañado por los infaltables Patricia Bullrich y Karina Milei, entre otros funcionarios nacionales y referentes libertarios.