Javier Milei ahora le gritó a Esteban Trebucq por la crisis económica: "¿Cómo querés que lo resuelva?"

"Todas esas recetas las aplicamos durante los últimos 100 años y nos volvimos uu su país pobre. Entonces, de ingresos medio tirando a pobres, si hubiera estallado la crisis, digamos, hubiéramos sido pobres. Entonces, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esto? De esto se sale creciendo, se sale con crecimiento económico", analizó Milei, pese a la caída justamente de la economía.

Argumentó el Presidente que "la fórmula que encontró el mundo para salir de la miseria, es el crecimiento económico", y justificó: "Hoy tenés más de 8000 millones de seres humanos y la pobreza extrema está debajo de el 5%. ¿Cómo se logró esto? Con crecimiento. Ahora, ¿cómo se logra el crecimiento? El crecimiento depende de dos elementos fundamentales. Por un lado la inversión".

No fue el único momento del jueves por la noche en el que el mandatario se mostró molesto, incluso con Trebucq que es de sus periodistas predilectos. Cuando el conductor intentaba aclararle que el propio Donald Trump había confirmado su condicionante a los resultados de las legislativas, estalló.

"Dejá de interrumpirme o andá a leer a la periodistas del Grupo Clarín", espetó Milei, mientras que el periodistas no ahorró en pedidos de disculpas.

