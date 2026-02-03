Últimos archivos Jeffrey Epstein: la nueva entrega del Departamento de Justicia

Entre los nombres que aparecen figuran políticos, empresarios y celebridades, aunque expertos aclaran que figurar en los archivos no implica culpabilidad. Destacan figuras como Bill Gates, Elon Musk y Peter Mandelson, mientras que en Perú, Hernando de Soto se mostró sorprendido y decepcionado por su aparición. La publicación también provocó repercusiones internacionales: en Reino Unido, la policía abrió una investigación contra Mandelson por presuntas filtraciones, y la ex duquesa Sarah Ferguson cerró su organización benéfica tras la difusión de correos privados con Epstein.

A pesar de las críticas y dudas sobre la integridad de toda la información, la divulgación representa un paso histórico en materia de transparencia. Sobrevivientes, legisladores y medios insisten en que se publiquen todos los documentos restantes para conocer en su totalidad la dimensión de la red de Epstein y sus conexiones.