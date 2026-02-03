Últimos archivos Jeffrey Epstein: la nueva entrega del Departamento de Justicia
Millones de páginas, videos e imágenes vuelven a poner en el centro a Jeffrey Epstein y sus vínculos con políticos, empresarios y celebridades.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la más reciente tanda de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales contra menores. Esta entrega incluye millones de páginas, videos e imágenes que muestran la magnitud de su red y las relaciones con figuras de poder, generando nuevas polémicas y cuestionamientos sobre la protección de las víctimas.
Los documentos forman parte del cumplimiento de la Epstein Files Transparency Act, la ley que obliga a liberar todos los archivos no clasificados vinculados a las investigaciones. Entre ellos se encuentran correos electrónicos, agendas, registros financieros y fotografías que permiten reconstruir cómo operaba la red de Epstein y con quiénes mantenía vínculos. La información publicada es inédita, pero no escapa a debates sobre lo que aún permanece oculto o excesivamente editado.
Sobrevivientes y activistas denunciaron que la divulgación incluyó datos sensibles de víctimas, mientras que algunos documentos relevantes permanecen ocultos o fuertemente redactados. La polémica llevó a que miles de archivos fueran retirados temporalmente del sitio del Departamento de Justicia para corregir errores de privacidad.
Entre los nombres que aparecen figuran políticos, empresarios y celebridades, aunque expertos aclaran que figurar en los archivos no implica culpabilidad. Destacan figuras como Bill Gates, Elon Musk y Peter Mandelson, mientras que en Perú, Hernando de Soto se mostró sorprendido y decepcionado por su aparición. La publicación también provocó repercusiones internacionales: en Reino Unido, la policía abrió una investigación contra Mandelson por presuntas filtraciones, y la ex duquesa Sarah Ferguson cerró su organización benéfica tras la difusión de correos privados con Epstein.
A pesar de las críticas y dudas sobre la integridad de toda la información, la divulgación representa un paso histórico en materia de transparencia. Sobrevivientes, legisladores y medios insisten en que se publiquen todos los documentos restantes para conocer en su totalidad la dimensión de la red de Epstein y sus conexiones.
Temas
Te puede interesar
Confirman que Bill y Hillary Clinton declararán ante el Congreso por el caso Jeffrey Epstein
Las Más Leídas
Dejá tu comentario