Irán nombró como jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

En abril de 2024, la Justicia argentina determinó que tanto el atentado contra la embajada de Israel en 1992 como el ataque a la AMIA en 1994 fueron ordenados por autoridades iraníes. Ese mismo año, la Cancillería argentina reiteró formalmente el pedido de detención internacional de Vahidi, luego de que el funcionario viajara a Pakistán acompañando al entonces presidente iraní Ebrahim Raisi. En ese marco, Argentina solicitó a distintos países que avanzaran con su arresto, en línea con la notificación roja emitida por Interpol.

La llegada de Vahidi a uno de los cargos militares más relevantes del país vuelve a tensar la relación diplomática con Argentina y reabre un capítulo sensible vinculado a uno de los atentados más graves de la historia argentina reciente.