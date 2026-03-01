Irán nombró como jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA
Ahmad Vahidi es un prófugo de la justicia argentina por el ataque a la mutual judía en Buenos Aires.
Irán nombró al general de brigada Ahmad Vahidi como nuevo comandante principal del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza de élite militar del país, de acuerdo con lo reportado por la agencia estatal Mehr. Vahidi sustituye a su antecesor, quien murió en recientes enfrentamientos entre Estados Unidos e Israel.
La designación generó repercusiones internacionales debido a que Vahidi está acusado por la Justicia argentina de haber participado en la planificación del atentado contra la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en 1994 y que dejó 85 víctimas fatales. Sobre el militar pesa una circular roja de Interpol desde 2007, solicitada por Argentina, lo que implica un pedido de captura internacional para su detención.
El nuevo jefe militar tuvo un rol central dentro de la estructura de seguridad iraní. Entre 1989 y 1998 comandó la Fuerza Quds, una unidad de élite perteneciente a la Guardia Revolucionaria especializada en operaciones externas. Ese período coincide con los años en los que se perpetró el ataque a la mutual judía argentina. Posteriormente, también ocupó el cargo de ministro del Interior en el país asiático.
De acuerdo con la investigación impulsada por el fiscal argentino Alberto Nisman, Vahidi habría sido “un participante clave en la planificación” del atentado y habría intervenido en la decisión de llevar adelante el ataque durante una reunión celebrada en Irán en agosto de 1993. Según esa hipótesis judicial, la ejecución fue encomendada al grupo Hezbollah.
El contexto del nombramiento está marcado por una serie de pérdidas dentro de la cúpula política y militar iraní. Además del fallecimiento del líder supremo Alí Jamenei, Teherán confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Abdorrahim Musaví; del ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh; y del secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, todos víctimas de los ataques recientes.
En abril de 2024, la Justicia argentina determinó que tanto el atentado contra la embajada de Israel en 1992 como el ataque a la AMIA en 1994 fueron ordenados por autoridades iraníes. Ese mismo año, la Cancillería argentina reiteró formalmente el pedido de detención internacional de Vahidi, luego de que el funcionario viajara a Pakistán acompañando al entonces presidente iraní Ebrahim Raisi. En ese marco, Argentina solicitó a distintos países que avanzaran con su arresto, en línea con la notificación roja emitida por Interpol.
La llegada de Vahidi a uno de los cargos militares más relevantes del país vuelve a tensar la relación diplomática con Argentina y reabre un capítulo sensible vinculado a uno de los atentados más graves de la historia argentina reciente.
