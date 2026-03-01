Donald Trump abrió la puerta al diálogo con Irán en medio de la ofensiva militar: “Ellos quieren hablar"
El presidente estadounidense aseguró que mantendrá conversaciones con dirigentes iraníes mientras continúan los ataques conjuntos junto a Israel.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que está dispuesto a iniciar conversaciones con autoridades de Irán, en un contexto marcado por la escalada militar que atraviesa Medio Oriente tras los ataques coordinados entre Washington e Israel. Aunque evitó precisar cuándo se concretarían esos contactos, aseguró que el diálogo podría producirse próximamente.
Según declaraciones citadas por la revista The Atlantic, el mandatario sostuvo: "Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes", dejando entrever que la posibilidad de negociación llega después de un fuerte impacto militar sobre la dirigencia iraní.
Consultado sobre la fecha de un eventual encuentro diplomático, Trump respondió: "no puedo decírselo", y tampoco brindó detalles acerca de qué representantes del gobierno iraní participarían de las conversaciones.
Durante sus declaraciones, el presidente estadounidense hizo referencia directa a las bajas registradas dentro del liderazgo político y militar iraní tras los bombardeos recientes, entre ellos el ataque en el que murió el líder supremo Alí Jamenei. En ese sentido, señaló que "la mayoría de esa gente ha desaparecido", aludiendo a los funcionarios que históricamente participaron en negociaciones vinculadas al programa nuclear iraní.
Trump profundizó esa idea al remarcar: "Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran golpe", y agregó con tono crítico: "Deberían haberlo hecho antes. Podrían haber llegado a un acuerdo. Deberían haberlo hecho antes. Quisieron pasarse de listos".
En otra entrevista, citada por Fox News, el mandatario aseguró que el alcance de la ofensiva fue mayor de lo esperado. "Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", afirmó al referirse al desarrollo de las operaciones militares.
Las declaraciones se producen mientras continúan las acciones bélicas en la región y crece la tensión internacional. Si bien Trump dejó abierta la posibilidad de negociación, también dejó claro que la ofensiva militar sigue en marcha y que cualquier instancia de diálogo se dará bajo un escenario completamente redefinido por los acontecimientos recientes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario