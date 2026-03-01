Donald Trump abrió la puerta al diálogo con Irán en medio de la ofensiva militar: “Ellos quieren hablar"

En otra entrevista, citada por Fox News, el mandatario aseguró que el alcance de la ofensiva fue mayor de lo esperado. "Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", afirmó al referirse al desarrollo de las operaciones militares.

Las declaraciones se producen mientras continúan las acciones bélicas en la región y crece la tensión internacional. Si bien Trump dejó abierta la posibilidad de negociación, también dejó claro que la ofensiva militar sigue en marcha y que cualquier instancia de diálogo se dará bajo un escenario completamente redefinido por los acontecimientos recientes.