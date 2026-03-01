Tensión en el estrecho de Ormuz: el ataque a un petrolero reaviva el temor por el impacto global en la energía
El incendio del buque Skylight tras un ataque atribuido a Irán volvió a poner en alerta a los mercados internacionales.
Un nuevo episodio de violencia en Medio Oriente encendió las alarmas del sistema energético global luego del incendio del petrolero Skylight, atacado cerca del estratégico estrecho de Ormuz en un hecho atribuido a Irán. El incidente ocurrió en un contexto de máxima tensión regional tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel que provocaron la muerte del ayatolá Alí Khamenei y dejaron más de 200 víctimas fatales. Como consecuencia del ataque, la tripulación debió evacuar la embarcación y al menos cuatro personas resultaron heridas.
El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos neurálgicos del comercio energético mundial. Este corredor marítimo conecta el Golfo Pérsico con los océanos internacionales y por él circula diariamente una enorme cantidad de petróleo y gas destinada a mercados de Asia, Europa y otras regiones. Por esa razón, cualquier incidente en la zona genera preocupación inmediata por su posible impacto en el abastecimiento y en los precios internacionales.
En situaciones de crisis como esta, el primer efecto suele sentirse en los mercados financieros. La posibilidad de interrupciones en el suministro impulsa subas del precio del crudo, ya que los operadores anticipan riesgos logísticos y eventuales faltantes. A esto se suman costos adicionales, como el incremento en las primas de seguro para los buques y mayores gastos operativos, que finalmente repercuten en el valor final de la energía.
El escenario más delicado sería un bloqueo parcial o total del estrecho. Debido a que sus carriles de navegación son reducidos, un buque dañado o hundido podría obstaculizar el tránsito marítimo y provocar demoras masivas. En ese caso, los petroleros deberían optar por rutas alternativas considerablemente más largas, lo que implicaría semanas adicionales de traslado y un fuerte encarecimiento del suministro global.
Sin embargo, especialistas del sector energético consideran poco probable un cierre prolongado, dado el enorme impacto económico que tendría a nivel mundial. Tanto los países productores como las grandes potencias consumidoras comparten el interés de evitar una interrupción sostenida que podría disparar la inflación, afectar el comercio internacional y desacelerar la actividad económica.
Aun así, la incertidumbre ya genera volatilidad en los mercados. El precio del petróleo dejó de depender exclusivamente de variables tradicionales como la oferta y la demanda y comenzó a moverse al ritmo de la evolución geopolítica. En este contexto, nuevas escaladas del conflicto o restricciones al tránsito marítimo podrían provocar subas rápidas del valor del barril.
Además del crudo, el estrecho de Ormuz también es una vía clave para el transporte de gas natural licuado exportado por los países del Golfo, lo que amplía el alcance del riesgo. Una alteración prolongada no solo impactaría en los precios energéticos, sino también en decisiones de inversión y en el abastecimiento de múltiples regiones del planeta.
