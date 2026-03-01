Tensión en el estrecho de Ormuz: el ataque a un petrolero reaviva el temor por el impacto global en la energía

Aun así, la incertidumbre ya genera volatilidad en los mercados. El precio del petróleo dejó de depender exclusivamente de variables tradicionales como la oferta y la demanda y comenzó a moverse al ritmo de la evolución geopolítica. En este contexto, nuevas escaladas del conflicto o restricciones al tránsito marítimo podrían provocar subas rápidas del valor del barril.

Además del crudo, el estrecho de Ormuz también es una vía clave para el transporte de gas natural licuado exportado por los países del Golfo, lo que amplía el alcance del riesgo. Una alteración prolongada no solo impactaría en los precios energéticos, sino también en decisiones de inversión y en el abastecimiento de múltiples regiones del planeta.