Quién gobernará en Irán tras la muerte de Alí Khamenei

El nombramiento generó repercusiones internacionales debido a que el militar se encuentra acusado por la Justicia argentina por su presunta participación en el atentado contra la AMIA ocurrido en 1994, causa por la cual posee pedidos de captura internacional vigentes. Según se informó, el cargo quedó vacante tras la muerte del anterior jefe, el general Mohamad Pakpur, quien falleció durante los recientes bombardeos.

De acuerdo con la agencia iraní Mehr, la designación se produjo en un contexto de crisis institucional y militar, mientras el país intenta reorganizar su estructura de poder tras uno de los episodios más críticos de su historia reciente.