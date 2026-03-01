Irán quiere vengar la muerte de su líder y confirmó nuevas bajas de sus máximos funcionarios

bombardeo iran tel aviv

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani, reforzó el mensaje oficial al advertir que “la muerte de Jamenei no quedará sin respuesta” y aseguró que “Estados Unidos e Israel nunca lograrán sus objetivos”.

“La muerte del líder Ali Khemenei durante los ataques estadounidenses e israelíes fue un episodio amargo. Quemaron y apuñalaron los corazones de los iraníes, pero esto no quedará sin respuesta, y sus propios corazones serán apuñalados. Este fue el camino equivocado que tomaron Estados Unidos e Israel, y nunca lograrán sus objetivos”, manifestó en declaraciones televisivas.

El funcionario también afirmó que el país se encuentra preparado para una escalada mayor y aseguró que las fuerzas armadas iraníes “actuarán con mayor fuerza que antes”.

En paralelo, Irán decretó 40 días de luto nacional y estableció siete jornadas festivas oficiales tras la muerte del líder supremo, quien ejercía el poder desde 1989. Desde el Parlamento, su presidente, Mohammad Bagher Ghalibaf, ratificó la continuidad política del régimen: “Seguiremos el camino trazado por el líder. Estamos preparados para este momento y listos para afrontar cualquier escenario”, concluyó.