Irán se baja del Mundial 2026 tras la crisis política y bélica que sacude al país

En ese escenario, Australia aparece como el principal candidato a quedarse con la plaza vacante debido a su posición en el ranking internacional y su reciente rendimiento en las eliminatorias asiáticas. Sin embargo, también se analizan otras selecciones que quedaron cerca de obtener el boleto mundialista, por lo que la resolución final dependerá exclusivamente de la FIFA.

La salida iraní se convierte así en la primera baja confirmada rumbo al Mundial 2026 y obliga a reorganizar la planificación deportiva de un certamen histórico, que contará con 48 participantes y un total de 104 partidos, el formato más grande desde la creación del torneo.