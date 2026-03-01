Alerta en Medio Oriente: Irán confirmó la muerte de su máximo líder Alí Jamenei

La contraofensiva persa y el tablero regional

Antes de reconocer la pérdida de su guía, las fuerzas iraníes ejecutaron una respuesta masiva. Misiles y drones impactaron en bases militares de EE. UU. en Qatar, Bahréin, Kuwait, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, expandiendo el conflicto a toda la península arábiga.

En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante de Teherán lanzó una advertencia final: todos los activos "hostiles" de la coalición seguirán siendo objetivos legítimos mientras persista la agresión ilegal contra su soberanía.

Sucesión en la incertidumbre

Con el inicio de los 40 días de duelo nacional, la atención se traslada a la Asamblea de Expertos. En un contexto de infraestructura degradada y bajo fuego continuo, el proceso para elegir al sucesor de Jamenei se perfila como el más caótico de la historia moderna de Irán. La comunidad internacional observa con cautela si el régimen logrará una transición interna o si el vacío de poder derivará en un colapso sistémico.