Argentinos varados en Medio Oriente piden que Chiqui Tapia intervenga para ser repatriados
Muchos argentinos atrapados en el conflicto bélico se siente impotentes y desprotegidos por la Cancillería y las embajadas, al no obtener ninguna respuesta a sus desesperados pedidos.
Decepcionados con las respuestas infructuosas que les brindaron desde las distintas embajadas y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Pablo Quirno, argentinos varados en Medio Oriente piden que Claudio “Chiqui” Tapia interceda con la diplomacia del fútbol para ser repatriados.
En medio del conflicto bélico que desataron Israel y los Estados Unidos en la región, con continuos bombardeos que involucran a al menos una decena de naciones, los argentinos ya entraron en la zona de la desesperación, al no obtener ninguna esperanza con que el Gobierno pueda hacer algo para salvaguardar sus vidas.
Y con el reciente ejemplo del gendarme Nahuel Gallo, que tras 448 días detenido en Venezuela fue rescatado y traído al país por un avión rentado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, ponen en manos del “Chiqui” una posibilidad cierta de retorno sanos y salvos a la Argentina.
Lo hicieron mediante algo “muy loco”, según dijo una damnificada: una carta abierta donde le piden su ayuda al titular de la AFA porque “siento que se me agotaron todos los caminos diplomáticos” y Tapia “que puede tener un montón de contactos acá, que nos pueden ayudar”, precisó Virginia.
Es decir: con la lógica implacable de los hechos en la cabeza, ante la imposibilidad o ineptitud del canciller Pablo Quirno los varados en Medio Oriente ya eligen recurrir a quien ha demostrado ser eficaz a la hora de ayudar a argentinos con dificultades en el exterior.
Mirá:
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario