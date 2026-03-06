Comunicado de Emova por la apertura de molinetes anunciada por Metrodelgados en la Línea D

subte.jpg

Y advirtieron que "continuaremos con esta exigencia hasta conseguir que la empresa Emova desista de su actitud reñida con la ley, deje de encubrir al acosador y reintegre a Araceli a su puesto de trabajo. Continuaremos realizando todas las medida de acción a nuestro alcance para lograr ese objetivo".

Según denunciaron, cuando Pintos denunció ante las autoridades de la empresa haber sido víctima de acoso sexual por parte del efectivo de la Policía de la Ciudad, Emova, la empresa concesionaria que opera la red de subte y premetro defendió al acosador, lo dejó en su puesto y la trasladó a otra línea primero.

Luego, denuncian, la hostigaron y ejercieron presión sobre ella para que desista de la denuncia por medio de supervisores y finalmente la despidieron en diciembre pasado.

En diálogo con La Izquierda Diario, Pintos aseguró denunció el acoso "al sindicato, ellos hablan con la empresa y la misma les dice que no haga la denuncia, que yo iba a mantener el puesto de trabajo. Según parece ellos ya me querían echar por eso, ven que eso es ser una persona conflictiva, o sea que yo haya recibido abuso significa que yo soy conflictiva cuando no lo es. En base a eso me cambian de estación, luego me cambian de línea a la C. Trabajaba muy bien, estaba muy cómoda con mis compañeras. Hasta que un día me presento y me dicen ya no perteneces más a la empresa. Yo me seguí presentando y recién a los cinco días me mandaron el telegrama. El policía hoy en día sigue trabajando acá. También acosó a una compañera de trabajo, ella continúa trabajando".