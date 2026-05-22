La Casa Blanca dio a conocer una segunda tanda de archivos secretos sobre OVNIs: imágenes impactantes

Este viernes fue difundida la segunda tanda de archivos sumando 46 videos militares, fotografías y audios inéditos.

El sitio web ya superó las mil millones de visitas a nivel global y se destaca por contener a grabaciones atribuidas a la misión lunar Apollo 12 donde los astronautas reportan objetos extraños en el espacio.

ovni 1 La Casa Blanca dio a conocer una segunda tanda de archivos secretos sobre OVNIs

Además, hay imágenes de la misión Apollo 17 que muestran puntos luminosos en formación triangular sobre el cielo lunar.

También se pueden observar informes sobre orbes naranjas brillantes rodeando helicópteros de las Fuerzas Armadas y registros de "bolas de fuego" detectadas en México.

ovni 9 La Casa Blanca dio a conocer una segunda tanda de archivos secretos sobre OVNIs

Otros documentos muestran avistamientos de fenómenos desconocidos cerca de bases de pruebas armamentísticas de la antigua Unión Soviética.

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Estados Unidos publica imágenes inéditas de OVNIS y vida extraterrestre

El gobierno de Estados Unidos publicó días atrás más de 160 de archivos e imágenes confidenciales sobre relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos anómalos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNIS) tanto en la Tierra como en misiones a la Luna.

ovni Un militar estadounidense informó haber avistado un UAP (fenómeno aéreo no identificado) mientras operaba en el espacio aéreo de África en 2025

La medida fue ordenada por el presidente Donald Trump con el objetivo de brindar transparencia sobre información relacionada a la existencia de vida extraterrestre y Fenómenos Anómalos No Identificados. El mandatario consideró que se trata de “asuntos complejos, pero sumamente interesantes e importantes” para la población mundial.

En total, 161 documentos entre fotos, videos y audios fueron compartidos por el Departamento de Guerra y están relacionados con avistamientos de ovnis que datan de hace casi 80 años. Los archivos desclasificados sobre OVNSI ya se encuentran accesibles en la página oficial del Departamento de Guerra estadounidense.

Entre los documentos publicados se incluyeron videos de objetos de aspecto extraño grabados en los cielos de Grecia, Irak, Japón, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos a lo largo de décadas.

También se publicó una gran cantidad de informes de inteligencia y expedientes del FBI que incluían testimonios de testigos presenciales y reportes públicos sobre posibles avistamientos a lo largo de los años.

OVNIS en la Luna: el reporte del Apolo 17

Los archivos también incluyen una transcripción del reporte de los astronautas del Apolo 17 en 1972: "Partículas o fragmentos muy brillantes, o algo que pasa flotando mientras maniobramos... Parece el 4 de julio desde la ventana... Son fragmentos muy irregulares y angulares que están dando vueltas", indicaron en aquel entonces.

Entre otras, una de las fotografías adjuntas muestra tres puntos que parecen flotar en formación triangular sobre la superficie de la Luna. El pie de foto indica que "no hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía", pero afirma que un nuevo análisis preliminar sugiere que podría tratarse de un "objeto físico".

La mayoría de las fotos son imágenes en baja calidad que reflejan puntos luminosos o dudosas figuras. Otros archivos solo incluyen recortes de diarios sobre supuestos avistamientos de ovnis que datan de la década de 1950.