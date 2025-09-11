El FBI difundió imágenes de una "persona de interés" por el asesinato de Charlie Kirk
La Oficina Federal de Investigaciones solicita colaboración ciudadana para dar con el sospechoso del homicidio del influencer conservador en Utah.
La Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) dio a conocer las primeras imágenes de un hombre considerado una "persona de interés" en el marco del asesinato de Charlie Kirk, el activista pro-Donald Trump, ocurrido durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. La divulgación se produce tras la recuperación de un arma que, según las autoridades, podría haber sido utilizada para perpetrar el crimen, y busca involucrar a la comunidad en la identificación del posible sospechoso.
En sus redes sociales, la agencia difundió un formulario y un mensaje dirigido a la ciudadanía: "Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 1-800-LLAME AL FBI", sostuvieron desde la cuenta oficial en X, ex Twitter, reforzando la importancia de la colaboración ciudadana para avanzar en la investigación.
Durante una conferencia de prensa, el agente especial Robert Bohls del FBI ofreció más detalles sobre la investigación. Según indicó, el arma involucrada es un "rifle de alto poder, de cerrojo", la cual ya fue "recuperada en un área boscosa hacia donde huyó el tirador".
En relación con el sospechoso, Bohls afirmó: "Estamos trabajando con algunas tecnologías y formas de identificar a esta persona. Si no tenemos éxito, nos dirigiremos a ustedes como medios de comunicación y lo haremos público para ayudarnos a identificarlo. Pero confiamos en nuestras capacidades ahora mismo", subrayando que las autoridades priorizan el uso de métodos propios antes de depender de terceros.
El FBI también precisó que, por su aspecto y edad, el sospechoso "parece ser de edad universitaria", lo que le permitió mezclarse entre los cientos de asistentes al evento y pasar inadvertido para los presentes. Esta característica, según los investigadores, podría haber complicado la tarea de reconocimiento entre la multitud durante el incidente, ocurrido el pasado 10 de septiembre de 2025 en Orem, Utah.
Finalmente, la Oficina Federal de Investigación reiteró en redes sociales que se ofrece una "recompensa de hasta USD$100.000 por información que conduzca a la identificación y arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk", incentivando a cualquier persona con datos relevantes a colaborar y reforzando la prioridad que el FBI asigna a esclarecer este homicidio que ha conmocionado a la comunidad conservadora estadounidense.
