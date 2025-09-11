El FBI difundió imágenes de una "persona de interés" por el asesinato de Charlie Kirk

El FBI también precisó que, por su aspecto y edad, el sospechoso "parece ser de edad universitaria", lo que le permitió mezclarse entre los cientos de asistentes al evento y pasar inadvertido para los presentes. Esta característica, según los investigadores, podría haber complicado la tarea de reconocimiento entre la multitud durante el incidente, ocurrido el pasado 10 de septiembre de 2025 en Orem, Utah.

Finalmente, la Oficina Federal de Investigación reiteró en redes sociales que se ofrece una "recompensa de hasta USD$100.000 por información que conduzca a la identificación y arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk", incentivando a cualquier persona con datos relevantes a colaborar y reforzando la prioridad que el FBI asigna a esclarecer este homicidio que ha conmocionado a la comunidad conservadora estadounidense.