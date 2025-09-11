Echaron a Matthew Dowd de la cadena MSNBC por sus dichos sobre Charlie Kirk: "No se puede tener..."

Recientemente se confirmó que el analista político Matthew Dowd ha sido despedido de la cadena MSNBC tras sus polémicos comentarios sobre el asesinato del activista conservador e influencer Charlie Kirk. Durante la cobertura del tiroteo, la presentadora Katy Tur le preguntó a Dowd sobre "el entorno en el que se produce un tiroteo como este". La respuesta de Dowd generó una masiva indignación en redes sociales quienes catalogaron sus palabras como ofensivas y fuera de lugar.