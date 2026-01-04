La cuenta de Edmundo González Urrutia difundió una criptostafa con el token $LIBRE y denuncian hackeo

Desde el espacio político aseguraron que "oportunamente se anunciará la recuperación de la cuenta" del líder opositor.

image

Qué dijo Edmundo González Urrutia sobre la situación de Venezuela

A través de un video publicado en sus redes sociales, González Urrutia remarcó que la detención de Maduro "configura un nuevo escenario político" aunque dejó en claro que este hecho "no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante".

De esta manera, el para muchos ganador de las elecciones presidenciales en 2024 reiteró la necesidad de liberar a los presos políticos "civiles y militares secuestrado por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional". Sobre este punto, agregó que "ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta".

Por otro lado, respecto a la situación política de Venezuela, destacó que su legitimidad "proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos que quieren un país con paz, con instituciones y con un futuro". Así, González Urrutia dejó en claro que se debe "exclusivamente al pueblo venezolano y a la voluntad soberana" y por eso actuará "con sentido de Estado y con la convicción debe construirse con firmeza, con respeto y con unidad nacional".

"Venezuela necesita unidad para reconstruirse, para sanar, para reencontrarnos y para garantizar que nunca más el poder sea usado contra su propio pueblo. Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación sin impunidad", enfatizó el dirigente.

Para cerrar su mensaje, el referente opositor hizo un llamado "claro y sereno a las fuerzas armadas nacionales" hablando "como presidente de los venezolanos". "Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante el jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la república", remarcó González Urrutia.

"Este es un momento histórico, lo asumimos con serenidad, con claridad y con compromiso democrático. El país que viene tiene que ser uno de derechos, de instituciones y de esperanza. Ese país lo construiremos juntos", concluyó el venezolano.