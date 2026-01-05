Nicolás Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: primera audiencia en Nueva York tras su captura
El mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, comparecen ante un tribunal federal acusados de liderar una estructura ligada al narcotráfico y otros delitos graves.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presenta este lunes ante un juez federal en Nueva York para su primera audiencia judicial en Estados Unidos, luego de haber sido detenido en territorio venezolano en un operativo militar que derivó en su traslado inmediato al país norteamericano. La comparecencia marca un punto de inflexión en una causa abierta desde hace años por la Justicia estadounidense, que lo acusa de encabezar una red criminal vinculada al tráfico internacional de drogas.
Junto a él también deberá responder ante los tribunales su esposa, la diputada Cilia Flores, señalada como parte de la misma estructura. Maduro fue arrestado en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en las afueras de Caracas, y horas después quedó alojado en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.
El traslado incluyó un paso previo por instalaciones federales relacionadas con la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), donde quedó formalmente procesado antes de ser llevado a Manhattan en helicóptero. La secuencia, seguida de cerca por los medios estadounidenses, mostró a un mandatario esposado, encapuchado y con vestimenta informal al arribar a Nueva York.
Según informó el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la audiencia se realiza ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, un magistrado de 92 años con una extensa trayectoria en causas de alto impacto. El juez ha intervenido en procesos resonantes, desde litigios vinculados a los atentados del 11 de septiembre hasta demandas mediáticas de figuras internacionales. En esta instancia, se espera la lectura formal de los cargos, la confirmación de identidades y la definición de las primeras medidas procesales.
Cuáles son los cargos que deberá enfrentar Nicolás Maduro
Las acusaciones contra Maduro incluyen cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ese armamento con fines criminales. La causa, impulsada por la Fiscalía del Distrito Sur en 2020 y ratificada recientemente, sostiene que el líder chavista habría utilizado durante años el narcotráfico como herramienta política y de presión internacional, en alianza con organizaciones consideradas terroristas por Washington.
En el caso de Cilia Flores, los cargos apuntan a presuntas tareas de apoyo logístico y financiero dentro de la misma red. Fuentes judiciales citadas por medios como The New York Times y CBS indicaron que ambos podrían quedar en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso.
Tras la captura, la fiscal general Pamela Bondi difundió un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la DEA en el que afirmó que la detención se realizó “en estricta conformidad con la ley estadounidense” y que los delitos imputados “contribuyen a la violencia y a la crisis de drogas en la región”.
