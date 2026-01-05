Nicolás Maduro, ante la Justicia de Estados Unidos: primera audiencia en Nueva York tras su captura

maduro esposado

En el caso de Cilia Flores, los cargos apuntan a presuntas tareas de apoyo logístico y financiero dentro de la misma red. Fuentes judiciales citadas por medios como The New York Times y CBS indicaron que ambos podrían quedar en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso.

Tras la captura, la fiscal general Pamela Bondi difundió un comunicado conjunto con el Departamento de Justicia, el FBI y la DEA en el que afirmó que la detención se realizó “en estricta conformidad con la ley estadounidense” y que los delitos imputados “contribuyen a la violencia y a la crisis de drogas en la región”.