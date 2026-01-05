Tensión en Punta del Este: el fuerte cruce entre la pareja de Wanda Nara y un cronista

Lejos de minimizar lo ocurrido, Descalzi aseguró que decidió confrontar a Migueles por su actitud. “Es un trato de maleducado. Es una persona que intimida. Intimida. Yo en un momento pensé que él iba a tener a hacer alguna maniobra. No le temo nada, pero es una persona que impone respeto. Es una persona que me habló de manera muy agresiva. Sin boliche, sin calle, sin el manejo de la situación”. Y cerró con una definición contundente sobre el episodio: “Vino a provocarme. Está incómodo”.

