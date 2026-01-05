Tensión en Punta del Este: el fuerte cruce entre la pareja de Wanda Nara y un cronista
Un video viralizó el momento en el que Martín Migueles increpó al periodista Gustavo Descalzi durante un encuentro casual en un shopping.
Un episodio de alto voltaje se vivió en Punta del Este durante las vacaciones de verano, cuando Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, protagonizó un duro enfrentamiento con el periodista Gustavo Descalzi. El intercambio quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales y rápidamente generó repercusión por el tono amenazante del empresario, quien reaccionó con enojo ante la presencia del cronista en un shopping del balneario uruguayo.
Las imágenes, compartidas por la cuenta de Instagram @farandulashowtv, muestran a Migueles acercándose de manera hostil a su camioneta, donde se encontraba Wanda Nara junto a sus hijas. Allí, el empresario increpó al periodista con frases que llamaron la atención por su violencia verbal. “¿Te hacés el gracioso en la puerta de la casa de Wanda? Ahora te la vas a ver conmigo. Termino esto y te voy a buscar”, se lo escucha decir, mientras Descalzi intenta bajar el tono del cruce sin éxito.
El trasfondo del enojo estaría vinculado a la cobertura mediática de una supuesta crisis entre Migueles y la conductora de MasterChef Celebrity, luego de que trascendieran mensajes privados enviados a Claudia Ciardone. Según el entorno del periodista, esa situación habría generado un clima de incomodidad previo, que terminó de explotar en el encuentro casual a la salida del centro comercial.
Luego de la viralización del video, Gustavo Descalzi dio su versión de los hechos en el programa Infama, donde relató cómo se desarrolló el episodio. “Lo fui a saludar y ya me atendió mal. Ni siquiera me tiró la mano. Después, cuando hablo con un paparazzi, me dijo ‘Ojo que está chinchudo’”, explicó, al reconstruir los minutos previos al enfrentamiento directo con el empresario.
El cronista también aclaró que no tenía intención de generar contenido ni de filmar la situación. “Estaba sin cámara. Le había prometido a Wanda que no iba a filmar nada, simplemente para saludarla, para ver si estaba bien. Le quería preguntar un tema y él se metió en la conversación, bien de metido. Y me dice ‘Termino esto y te voy a ir a buscar’. Dos veces me dijo”, detalló, subrayando el carácter intimidante del intercambio.
Lejos de minimizar lo ocurrido, Descalzi aseguró que decidió confrontar a Migueles por su actitud. “Es un trato de maleducado. Es una persona que intimida. Intimida. Yo en un momento pensé que él iba a tener a hacer alguna maniobra. No le temo nada, pero es una persona que impone respeto. Es una persona que me habló de manera muy agresiva. Sin boliche, sin calle, sin el manejo de la situación”. Y cerró con una definición contundente sobre el episodio: “Vino a provocarme. Está incómodo”.
