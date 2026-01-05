Tras su detención, Suiza le congeló las cuentas a Nicolás Maduro y su familia
El gobierno helvético dispuso el bloqueo inmediato de posibles activos del exmandatario venezolano y de personas cercanas, con el objetivo de evitar una fuga de capitales.
El Consejo Federal de Suiza ordenó este lunes el bloqueo “con efecto inmediato” de los posibles activos en su territorio que estén vinculados a Nicolás Maduro y a miembros de su entorno familiar. La medida, que busca impedir una eventual fuga de capitales, se suma a un escenario internacional cada vez más complejo tras la reciente captura del expresidente venezolano por parte de Estados Unidos.
Según informó el gobierno suizo en un comunicado oficial, la resolución también alcanza a “otras personas vinculadas” a Maduro, aunque aclaró que ningún integrante del actual gobierno venezolano se encuentra afectado por esta disposición. El bloqueo tendrá vigencia inmediata y se extenderá, hasta nuevo aviso, por un período inicial de cuatro años.
Desde Berna explicaron que el objetivo central de la decisión es evitar que valores patrimoniales que podrían haber sido adquiridos de manera ilícita abandonen el país en el contexto actual. “En el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana”, precisaron las autoridades.
El congelamiento de activos funciona como un complemento de las sanciones que Suiza mantiene contra Venezuela desde 2018, las cuales ya incluían medidas restrictivas en materia financiera. No obstante, el gobierno remarcó que los nuevos bloqueos apuntan a personas que hasta el momento no habían sido sancionadas en el país alpino, ampliando así el alcance de las disposiciones vigentes.
La decisión suiza se conoce apenas días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, acusados en Nueva York de “narcoterrorismo”. El operativo estadounidense, presentado por Washington como una “operación policial”, generó cuestionamientos de varios países que pusieron en duda su legalidad y sus implicancias en el plano internacional.
En este marco, Suiza recordó que su legislación permite adoptar medidas preventivas cuando existe el riesgo de que activos de origen ilícito sean retirados del país. Con el bloqueo, las autoridades judiciales de los Estados afectados pueden solicitar asistencia judicial para avanzar en investigaciones penales, aunque el proceso requiere que sean esos Estados los que inicien formalmente los trámites y prueben el origen ilegal de los fondos.
El congelamiento de bienes no implica una condena automática, pero sí representa un paso significativo en la cooperación internacional contra el lavado de dinero. Para el gobierno suizo, se trata de una herramienta destinada a resguardar activos hasta que la Justicia determine su procedencia. Mientras tanto, el caso de Maduro sigue sumando capítulos judiciales y diplomáticos, con derivaciones que exceden largamente las fronteras de Venezuela.
