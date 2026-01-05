Tras su detención, Suiza le congeló las cuentas a Nicolás Maduro y su familia

nicolas maduro dea

En este marco, Suiza recordó que su legislación permite adoptar medidas preventivas cuando existe el riesgo de que activos de origen ilícito sean retirados del país. Con el bloqueo, las autoridades judiciales de los Estados afectados pueden solicitar asistencia judicial para avanzar en investigaciones penales, aunque el proceso requiere que sean esos Estados los que inicien formalmente los trámites y prueben el origen ilegal de los fondos.

El congelamiento de bienes no implica una condena automática, pero sí representa un paso significativo en la cooperación internacional contra el lavado de dinero. Para el gobierno suizo, se trata de una herramienta destinada a resguardar activos hasta que la Justicia determine su procedencia. Mientras tanto, el caso de Maduro sigue sumando capítulos judiciales y diplomáticos, con derivaciones que exceden largamente las fronteras de Venezuela.