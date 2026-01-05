Video: así trasladaron a Nicolás Maduro y su esposa a la primera audiencia en Nueva York

image

El mandatario estadounidense llegó a afirmar que, si Rodríguez “no hace lo correcto va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”. La comparecencia ante el tribunal de Manhattan marcará el inicio formal de un proceso judicial que promete extenderse en el tiempo y que podría redefinir por completo el escenario político venezolano.

Con la atención puesta en Nueva York y en Caracas, el caso ya se perfila como uno de los acontecimientos judiciales y diplomáticos más relevantes de los últimos años.