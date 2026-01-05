Video: así trasladaron a Nicolás Maduro y su esposa a la primera audiencia en Nueva York
El mandatario venezolano fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad a un tribunal federal de Nueva York, donde enfrentará cargos graves junto a Cilia Flores.
Tres días después de su captura y posterior detención en territorio estadounidense, Nicolás Maduro fue trasladado este lunes en helicóptero hacia Manhattan para comparecer por primera vez ante la Justicia de Estados Unidos. El presidente de Venezuela y su esposa, la diputada Cilia Flores, llegaron al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York en medio de un despliegue de seguridad sin precedentes, que incluyó custodia aérea y un amplio operativo terrestre en las inmediaciones del edificio judicial.
La audiencia está prevista para las 14 horas de Argentina y estará a cargo del juez federal Alvin K. Hellerstein, magistrado de larga trayectoria que quedó a cargo del expediente. En esta primera instancia procesal, se espera que se les informen formalmente los cargos, se definan las condiciones de la detención y se designen los abogados defensores que representarán a la pareja durante el proceso judicial.
Según trascendió en medios estadounidenses, ambos podrían permanecer detenidos sin derecho a fianza mientras avanza la causa. El expediente judicial se centra en acusaciones de extrema gravedad, entre ellas cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico internacional de drogas. Se trata de una causa que lleva años en instrucción y que cobró una dimensión inédita tras la operación militar llevada a cabo el sábado por fuerzas estadounidenses en Caracas, donde Maduro fue detenido durante la madrugada y posteriormente trasladado fuera del país.
El juez Hellerstein, responsable de conducir el proceso, fue calificado como “muy respetado” por el presidente estadounidense Donald Trump, quien siguió de cerca el desarrollo del operativo y la posterior detención. Desde la Casa Blanca consideran el caso como un hito en la lucha contra el narcotráfico internacional y las organizaciones que, según la acusación, operan con respaldo estatal.
Mientras Maduro y Flores enfrentan este escenario judicial en Nueva York, en Caracas el tono del discurso oficial comenzó a modificarse. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dejó atrás el mensaje desafiante de las primeras horas posteriores a la captura y emitió un comunicado con un enfoque más conciliador. En el texto, invitó a Estados Unidos “a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”, en un giro que analistas interpretan como una respuesta directa a las advertencias lanzadas por Trump en las últimas horas.
El mandatario estadounidense llegó a afirmar que, si Rodríguez “no hace lo correcto va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro”. La comparecencia ante el tribunal de Manhattan marcará el inicio formal de un proceso judicial que promete extenderse en el tiempo y que podría redefinir por completo el escenario político venezolano.
Con la atención puesta en Nueva York y en Caracas, el caso ya se perfila como uno de los acontecimientos judiciales y diplomáticos más relevantes de los últimos años.
