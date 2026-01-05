Cuáles son los delitos que Estados Unidos le atribuye a Nicolás Maduro

Los informes oficiales insisten que bajo gestión del mandatario, ahora capturado, se consolidó un sistema de transporte de estupefacientes de escala global. El proceso judicial continuará en los tribunales neoyorquinos.

nicolas maduro

Qué es el Cartel de los Soles, según la acusación de Estados Unidos

La justicia de los Estados Unidos define al Cartel de los Soles como una presunta "empresa criminal corporativa" integrada por altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Esta organización operaría desde hace años con el control de las rutas terrestres y marítimas para el egreso de mercancía ilícita hacia el Caribe y Centroamérica.

Según Washington, el grupo criminal funcionaría mediante una coordinación del mismísimo Nicolás Maduro. Afirman que el Estado venezolano, bajo esta estructura, desempeñaría el rol de facilitador logístico y protector legal de los cargamentos que luego ingresan al mercado internacional y, en particular, a Estados Unidos.