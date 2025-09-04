La Justicia impide a Donald Trump deportar inmigrantes ilegales en algunos estados

Ya en marzo de este año los juzgados de primera instancia de Nueva York y Texas habían fallado en contra de la decisión de Donald Trump, pero ahora se suma un nuevo revés judicial, ahora en un nivel superior de la Justicia del sur de los Estados Unidos.

Pero en el fallo emitido el martes de esta semana por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que abarca nueve distritos repartidos entre los estados de Texas, Luisiana y Misisipi, se resolvió que "las pruebas no respaldan que se haya producido una invasión o una incursión hostil", como señaló la jueza Leslie Southwick con el apoyo de su colega, Irma Carrillo Ramírez.

Sólo el juez Andrew Oldham disintió con la explicación de que dependía de "cuestiones de criterio político" determinar si se cumplían o no las condiciones previas para invocar la ley de enemigos extranjeros.

De hecho, la Ley de Enemigos Extranjeros se había aplicado por última vez en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt ordenó la detención de alrededor de 12.000 ciudadanos japoneses y de estadounidenses de origen asiático como respuesta al ataque de Japón contra Pearl Harbor.