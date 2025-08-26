Donald Trump echó a la gobernadora de la FED por presunto fraude fiscal

Si logra forzar la salida de Cook de la junta directiva, Trump obtendría la oportunidad de nombrar a un aliado político. El mandatario ya adelantó que solo designará a funcionarios que respalden su agenda de reducción de tasas de interés.

Donald Trump y el control de la FED

La decisión del presidente Trump de reemplazar al titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, no será inmediata y se espera que tome "varios meses", mientras se define el nombre del sucesor. El mandato del jefe del banco central estadounidense finaliza en mayo del 2026. Semanas atrás se filtraron posibles candidatos.

Mientras se agrava la tensión entre la Casa Blanca y la FED, con acusaciones cruzadas y amenazas de despidos por parte del magnate para sus miembros, el asesor económico del mandatario, Kevin Hassett, anticipó que el apellido del futuro reemplazante de Powell aún no está definido ni mucho menos.

"Yo esperaría que esto se alargue unos meses más antes de que el presidente Trump decida quién será el próximo presidente de la FED", dijo el director del Consejo Económico Nacional, Hassett, en una entrevista con CNBC el lunes.

Hassett citó las entrevistas en curso del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a posibles candidatos.